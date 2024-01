Asier Garitano pasa por su peor momento desde su llegada a la Isla. Sostenido por el apoyo inquebrantable de la propiedad y la estructura deportiva, los malos resultados han puesto al entrenador en el centro de las críticas de una afición que empieza a perder la paciencia.

El técnico del CD Tenerife ha asegurado entender las críticas y asumirlas con «naturalidad». «Los que somos entrenadores convivimos con ello. Sabemos que, cuando no hay resultados, las cosas van en nuestra contra. Eso es así y no va a cambiar nunca», valoró.

Seguidamente, el preparador blanquiazul afirmó estar «bastante bien» a pesar de que el hueco con los mejores «cada vez se abre más». «Hay que mantener el equilibrio», avisó.

Generalmente con perfil bajo en sus declaraciones públicas, pocas veces ha querido el vasco sacar pecho ante las dificultades. Cuestionado por la posibilidad de que la mala racha se prolongue todavía más en el tiempo y acabe en despido, la de hoy ha sido una excepción. «Podría renovar cuando yo quisiera, pero no lo voy a hacer. Sería muy egoísta por mi parte. No sé si otra persona lo haría por un gran contrato. Yo no soy así. No tenemos buenos resultados y no lo voy a hacer», advirtió el míster.

Pero no todo es Garitano. De hecho, no es la situación del técnico lo verdaderamente importante. Sí la visita al Levante de este sábado. Solo el sancionado Sergio González y el lesionado Javi Alonso causan baja. Waldo Rubio, mientras, «viene de una lesión importante, pero cada vez entrena mejor», explicó el entrenador tinerfeñista.

El Levante, próximo rival

El rival, un cuadro que militaba en Primera División hace apenas dos temporadas y que mantiene buena parte de su capacidad económica tras el descenso, marca ahora los puestos de promoción de ascenso y supera al representativo en cinco unidades. El playoff podría quedarse a solo dos puntos, pero también alejarse hasta los ocho. Más de dos partidos. «Iremos con la mentalidad y la intención de lograr un resultado positivo. Esta competición siempre da oportunidades y esperamos poder acercarnos de nuevo a los mejores», auguró optimista el preparador.