La mala racha de resultados y la salida del CD Tenerife del hemisferio norte de la clasificación, donde vivió toda la primera vuelta, ha hecho saltar algunas alarmas y encender el debate sobre el futuro del entrenador, Asier Garitano.

Tres voces cualificadas y que se corresponden con las de tres exblanquiazules coinciden en no tocar ahora la tecla del cese, pero sí ven imprescindible un giro en la tendencia. Ayoze García, que jugó en el representativo y también en otros clubes como el Sporting o el histórico Cosmos americano, cree que la extramotivación con la que se afrontó la Copa ha significado un desgaste físico y emocional en el plantel que dirige Asier.

Aarón Darias, profesional en el Tenerife y que acaba de colgar las botas, sí daría «un toque de atención» al entrenador, pero recuerda que «la situación no es dramática» porque el objetivo es llegar al esprint final con opciones reales de jugar la promoción de ascenso.

Borja Bethencourt, que fue capitán del Tenerife B, ve evidente que ha habido fallos y equivocaciones en la gestión del grupo y en la toma de decisiones, por ejemplo en la «meritocracia» –ha echado en falta más minutos para Teto y más descanso para Roberto López, que no pasa por su mejor momento– y también echa en falta que se haya probado más veces con la dupla Enric-Ángel, que Garitano casi prometió para la segunda ronda del campeonato. Pero descarta el despido del entrenador como una solución potable.

¿Cómo ven la situación actual del CD Tenerife?

Ayoze García, ex del Tenerife, Cosmos e Indy

«La Copa produjo un desgaste físico y emocional que está pasando factura»

«Es obvio que viene de una mala racha de seis partidos. Nos ilusionó a todos la Copa, pero al fin y al cabo es una competición que para el Tenerife no es el objetivo. Sí es un torneo bonito, pero desgasta mucho el equipo y eso se está viendo en la Liga. Al final en esos duelos contra rivales de Primera los futbolistas se exigen más porque la motivación es extraordinaria, y luego eso pasa factura. El partido del sábado es una oportunidad contra un Levante que marca la línea de privilegio. Para que la afición no se desenganche, es prioritario ganar. Pero la clave es que los jugadores no dejen de creer. Hay muy buen equipo. ¿Sobre el entrenador? Nunca la culpa es de uno solo».

Aarón Darias, ex del CD Tenerife

«Al míster sí habría que apretarle y pedirle soluciones, pero no es una crisis dramática»

«Llama la atención que el fortín del Heliodoro deje de serlo con derrotas como las sufridas ante Elche, Sporting o Villarreal B. Se han perdido muchas oportunidades de consolidarnos entre los mejores. Ahora bien, la situación no es dramática y la distancia es salvable. Sí urge un cambio de rumbo y de dinámica lo antes posible. El campeonato es larguísimo y el objetivo es llegar a una diferencia de puntos asequible a las últimas cinco jornadas. En cuanto al míster, sí habría que apretarle y pedirle una reacción. ¿Pero una destitución? Visto el juego de las primeras jornadas, merece un voto de confianza. Yo no le cambiaría, pero sí me sentaría con él a buscar soluciones».

Borja Bethencourt, excapitán del CD Tenerife B

«Hay motivos para creer si se vuelve a las coordenadas del inicio de temporada»

«El equipo de la Copa ha sido muy distinto al de la Liga, quizá por ser cenicienta o no favorito en el torneo del KO. Pero lo que realmente importa es conseguir la clasificación con los mejores, y ahí últimamente estamos fallando. Algo tiene que cambiar, pero hay motivos para creer. Ahora tenemos mejor plantilla que a principios de temporada, cuando se estaba haciendo un buen trabajo. Tenemos que volver al origen. Bajo mi punto de vista, el cese no es necesario. Hay veces que se ha equivocado, es obvio. Me gustaría verle con dos arietes o decidiendo otra cosa en la mediapunta. Hay que buscar qué tecla tocar, pero noto ansiedad y demasiada presión por ganar».