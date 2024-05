Tenerife-Amorebieta, amor propio contra necesidad

Noche de contrastes en el Heliodoro la de este sábado (20:00). El Tenerife llega a la antepenúltima jornada de Segunda División sin alicientes clasificatorios. Ya había resuelto su permanencia con los triunfos consecutivos ante el Oviedo y el Racing de Ferrol –tiene 52 puntos–, pero con la derrota en Cartagena se quedó sin opciones de meterse en los puestos de promoción. En cambio, su rival sí está exigido. La continuidad del Amorebieta en la categoría depende, en gran medida, de lo que ocurra en este encuentro.

Los blanquiazules entran en esa fase del calendario –nada nueva por lo visto en otras campañas– en la que les toca jugar por jugar. Sin más. En el plantel mantienen el mensaje de «intentar terminar lo más arriba posible» y de agradar a una afición insatisfecha, y desde el club recuerdan que los ingresos aumentan o disminuyen en función del lugar que se ocupe en la clasificación final. Pero cuando empieza a rodar el balón, se supone que prevalece el amor propio, esa voluntad inherente de tratar de derrotar al rival. En esas condiciones incluso se llega a jugar mejor por aquello de hacerlo sin la presión de estar obligado a vencer. Habrá que ver. Porque en este tipo de partidos también influye la necesidad. Para bien y también para mal, si el efecto es de bloqueo. No debe ser lo mismo competir por unos puntos que conducen a un objetivo, como la permanencia en este caso, que hacerlo para dar un pasito en la zona de las medianías.

El Amorebieta, en su segunda experiencia en LaLiga Hypermotion, se aferra a su espíritu de supervivencia. Regresó el curso pasado a Segunda con una etiqueta de sufridor de la que no se ha desprendido. Pero no ha firmado la rendición. Lleva entre los cuatro últimos desde la décima jornada —la misma en la que el Tenerife fue líder– y llegó a estar a 10 puntos de la salida en la vigésima octava. A esas alturas, el cambio de técnico realizado por el club vizcaíno nueve partidos antes –Jandro Castro por Haritz Mújika– tenía pinta de no haber servido de mucho. Pero el exfutbolista del Girona, entre otros muchos equipos, consiguió estabilizar el rumbo de un Amorebieta que, aunque no lo parezca, es el cuarto mejor de las nueve últimas fechas y el décimo de la segunda vuelta. Después de ver frenada su progresión ante rivales del nivel del Valladolid (0-3), Burgos (2-2) y Eibar (5-0), pudo derrotar a un rival directo, el Villarreal B (2-0), y se asoma al antepenúltimo duelo del curso, el del RodríguezLópez, muy vivo en la lucha por no caer a Primera RFEF.

Ahí le espera un Tenerife descomprimido y también condicionado por las bajas. Jérémy Mellot deberá cumplir la sanción correspondiente a la acumulación de cinco tarjetas amarillas; Medrano, Waldo, Álvaro Romero y Rahmani están ya estaban descartados por sus lesiones; y se ha caído Álvaro Jiménez por un reciente esguince de tobillo. El extremo fichado en enero ya había tenido que parar antes, a mediados de marzo, como consecuencia de la fractura del cuarto dedo del pie derecho. Con todo esto, Asier se ha quedado casi con lo justo para diseñar una alineación en la que, dadas las circunstancias, cabría casi de todo, hasta un relevo en la portería.