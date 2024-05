Canarias ve por primera vez de forma nítida auroras boreales: «Fue impresionante, mágico»

«Fue impresionante, mágico. Todas las personas con las que he hablado me han dicho que jamás se habían visto auroras boreales de forma tan nítida en Canarias». Efrén Yanes, un tinerfeño de 40 años aficionado a la fotografía de naturaleza, se llevó la madrugada de este sábado la mayor sorpresa de su vida. Es muy probable que no fuera el único. Sabía que iba a ser una noche de tormentas solares pero nunca imaginó que las auroras boreales, que se suelen ver en regiones próximas al Polo Norte y se producen por efectos luminosos que se generan en las capas superiores de la atmósfera, fueran a presenciarse tan al sur.

Las auroras boreales se pudieron ver en otras muchas regiones que, como Canarias, no las habían podido disfrutar con tanta claridad. En España se pudieron presenciar en prácticamente todo el territorio nacional, sobre todo en aquellos lugares con mayor oscuridad. Hubo un antecedente, en el año 2003, pero no tuvo nada que ver con lo ocurrido la noche del viernes al sábado. Efrén Yanes subió al Parque Nacional del Teide, como tantas otras veces, para hacer fotos nocturnas de los tajinastes en flor, una especie endémica del espacio protegido y la estrella de la flora de la cima de Tenerife. «De repente apareció en la pantalla de la cámara una mancha de luz roja. Primero pensé que era contaminación lumínica pero al momento me dije que era imposible porque se generaba hacia el norte, y en esa dirección no hay núcleos poblacionales que generen esa distorsión de luz», relata.

Efrén Yanes se enteró al momento pues en el punto en el que se encontraba había milagrosamente cobertura de teléfono móvil. «Comencé a recibir mensajes y a ver en las redes sociales que eran auroras boreales, que se estaban viendo a latitudes a las que nunca habían llegado». El fenómeno se pudo presenciar durante prácticamente toda la noche en el Archipiélago, sobre todo en las zonas altas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Y hay probabilidades de que pueda seguirse viendo esta noche. «Fue muy emocionante, sobre todo para alguien como yo al que le encanta la fotografía y en especial la astrofotografía», asegura este tinerfeño, que como tantos otros aficionados o profesionales contaron con otros factores favorables para hacer instantáneas espectaculares: no había apenas luna, tampoco hizo acto de presencia la calima y los cielos de las Islas estaban despejados.

Auroras boreales vistas desde Canarias / MIGUEL CALERO (EFE)

Gracias a esta extraordinaria combinación de condiciones, Efrén Yanes pudo hacer una toma que recibió cientos de halagos tras subirla a las redes sociales. En la imagen aparecen dos tajinastes en flor y el Teide con un arco de una luz encarnada producido por la aurora boreal. Anoche, al cierre de esta edición, la fotografía iba camino de los 2.500 me gusta.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó este sábado que «se están observando auroras polares a latitudes muy bajas del hemisferio norte, incluida España» y que «hay multitud de fotografías que así lo atestiguan», informa la agencia Efe. El fenómeno electromagnético, propio de las regiones polares, se pudo presenciar a causa de una gran tormenta geomagnética que sufre la Tierra. La Organización Meteorológica Mundial explicó que es un electrometeoro consistente en un fenómeno luminoso que aparece en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas o cortinas. Por lo tanto, al contrario que los fenómenos meteorológicos habituales, se forman mucho más arriba de la troposfera, normalmente a una altitud de entre 90 y 150 kilómetros. Las auroras aparecen por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, según la Aemet. «El viento solar es más fuerte en momentos cercanos a la máxima actividad solar, que se produce en ciclos de entre 10 y 12 años», detalla.

Una aurora boreal vista desde Reino Unido. / Adam Vanghan (EFE)

Meteorología informó de que actualmente estamos cerca del máximo de actividad solar: las manchas solares indican las zonas de actividad magnética solar asociada con erupciones solares atmosféricas y eyecciones de masa coronal. Las auroras polares se deben a la presencia de partículas cargadas eléctricamente y eyectadas desde el sol (el viento solar), que actúan sobre los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera.

No era la primera vez que Efrén Yanes ve auroras boreales. En las anteriores ocasiones, sin embargo, tuvo que viajar a Islandia y Noruega para disfrutar de este fenómeno increíble. «Nunca pensé que iba a ver auroras boreales en mi isla. Ha sido un acontecimiento que no olvidaré jamás», concluye.