Cero dudas con Asier Garitano, respaldo público al trabajo de los servicios médicos y confirmación de que habrá fichajes de nivel en enero. El director deportivo del Tenerife, Mauro Pérez, fijó la hoja de ruta ante la secuencia de derrotas que azota al representativo (cuatro consecutivas) y el bajón anímico y en las sensaciones que ha emitido el equipo blanquiazul en las últimas fechas. A juicio del arquitecto del plantel, hay una influencia directa entre el aluvión de lesionados y el rendimiento del equipo en este tramo e la competición.

«Algunos de los futbolistas que han caído en la enfermería estaban entre los que mejor rendimiento nos estaban ofreciendo. Ese bloque es el que nos llevó adonde estábamos. Ahora nos hemos tenido que enfrentarnos constantemente a la variación de alineaciones o a la modificación de la posición de ciertos jugadores dentro del once: Loïc de lateral, Teto a los costados, Sergio de central...», justificó el ejecutivo blanquiazul para explicar la flojera del representativo, que achacó «en buena medida» al alud de lesionados.

«Nosotros tenemos un inconveniente que yo no valoraba o tenia en cuenta antes porque estaba en equipos de la Península. Me refiero a la insularidad:el Tenerife ha jugado miércoles, sábado, domingo, ha hecho viajes de diez días, desplazamientos en avión, en carretera y ha acusado falta de entrenamientos porque en algunas ocasiones ni siquiera hemos encontrado equipos que nos lo cedieran... En una semana hicimos cuatro vuelos, tres partidos, 600 kilómetros en guagua y solo tres entrenamientos, uno en la piscina porque no había más remedio. Todo eso nos lastra y va todo el mundo al límite», dijo también.

Lesiones musculares

Respecto al análisis interno que hacen sobre el alto número de lesiones musculares en el plantel, respondió que «las causas son varias y muy diversas». Pérez comentó que están trabajando para minimizarlas y recordó que incluso ha habido dos jugadores que han recaído. «Pero es un trabajo de todos: de acumulación de minutos, de viajes, de dormir en cuatro hoteles en diez días... A todo eso tenemos que sumarle que otros equipos también tienen una cantidad alta de lesiones y que es una tendencia cada vez más presente en esta categoría», dijo también.

Pérez ratificó la información que ayer publicó EL DÍA en relación a la situación del entrenador, cuyo futuro no corre peligro. En este sentido, negó que los últimos resultados hayan erosionado la confianza en Asier Garitano y expresó en voz alta su deseo de que puedan recuperar a algunos efectivos (tal vez a Roberto López) para el duelo del domingo contra el Cartagena. «Y si no, será seguro contra el Eldense», verbalizó. «En cuanto a Asier, ninguna duda. Es que hemos tenido medio equipo lesionado», dijo.

De paso, Mauro quiso defender públicamente el trabajo de la parcela médica y esgrimió que el Tenerife es un club que cuenta «con un magnífico equipo de profesionales». «El trabajo preventivo, condicional y compensatorio... se hace y además es muy bueno. También valoramos los minutos jugados y las cargas. De hecho, había debates sobre las rotaciones, que efectivamente las hubo con la intención de reducir el riesgo de lesiones. Igual pronto estamos cuatro meses sin un solo contratiempo. Pero no es solo un tema médico, sino un compendio de muchas cosas», explicó.

En su análisis de los últimos partidos, recordó que «con el 0-1 provisional en Elche el equipo se pudo poner líder, y de eso hace solo tres semanas». También remarcó que el día del Levante el Tenerife aunó méritos de sobra para llevarse el partido;y que en Valladolid el equipo sufrió una decisión arbitral injusta en el gol de Sylla, que no debió subir al marcador. En este sentido, pidió «análisis reales y objetivos, no tan pasionales» en relación a la situación del equipo, que no considera catastrófica o de hecatombe. Dicho lo cual, manifesto Pérez que «toca estar tranquilos»y hacer un llamamiento público para que la afición acuda el domingo al Heliodoro y arrope al grupo en un encuentro crucial para volver a la senda de las victorias.

En busca de refuerzos

Por vez primera, el director deportivo fue absolutamente concluyente a la hora de confirmar altas en el mercado invernal. «Está claro que tenemos que reforzarnos en la ventana de enero. Tenemos que apuntalar aquellas posiciones que no nos están dando lo que queremos que nos den; y respecto a la longitud de la plantilla, no creo que sea corta. Tenemos a 22 futbolistas de campo y tres porteros, incluyendo subidas como las de Loïc, Jesús o Alassan. En cuanto a número estamos bien, pero tenemos que meterle calidad a algunas posiciones», reseñó.

Buena parte de la alocución pública de Mauro valió para defender con argumentos a Teto, que ha recibido críticas por su comportamiento de los últimos partidos.«En casos como el suyo, quitando el partido con el Compostela estuvo cinco jornadas sin jugar un minuto, o casi. Ha tenido falta de partidos. Y luego queremos que juegue titular y que dé un rendimiento elevado. No, eso requiere de un tiempo. Si nos acordamos del Teto de la pretemporada, fue de los mejores e incluso le disputaba el puesto a Roberto López», indicó.

Sobre las renovaciones, las palabras del director deportivo corroboran que no hay avances significativos en los casos de Juan Soriano y José León, si bien el futbolista madrileño ha cambiado de agente «y esto obliga a empezar de cero», dijo Mauro. También matizó que las situaciones de Nacho Martínez y Aitor Buñuel son distintas «porque son diferentes los componentes de la negociación», sin añadir más detalles. En un momento donde las urgencias pasan por ganar el domingo, no quiso detenerse el responsable de la composición del plantel en estos asuntos que, de todos formas, siguen su curso «en busca de llegar a acuerdos satisfactorias para todas las partes», cerró.