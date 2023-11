Con vistas al mercado de invierno, José Miguel Garrido dio este jueves una noticia relevante. Aseguró que le consta el interés de Mauro Pérez en la recuperación para el proyecto tinerfeñista del central Kike Salas, que apenas cuenta para el Sevilla FC y no pudo venir en verano. «Es un jugador que nos agrada y que conocemos; además podría ayudarnos a fortalecer una demarcación en la que hemos sufrido la lesión de José León», apostilló.

En cuanto a otros nombres propios de la actualidad blanquiazul, confirmó Garrido que no hay novedades para la renovación del portero Juan Soriano. «Sabemos que está feliz en la Isla y disfrutando de estar en el Tenerife; pero es correcto lo que se has publicado y no ha habido avances. Esperamos que antes de diciembre podamos clarificar esta situación», explicitó. Tanto el andaluz como José León ya han recibido sus respectivas propuestas para continuar y ampliar sus vínculos con el Tenerife, pero ninguno ha firmado aún.

Y tampoco parece próximo el momento en que vayan a hacerlo. Feliz por los resultados de cantera o por las eclosiones recientes de Loïc Williams o Jesús Belza, aseguró que «hay un plan establecido para cada uno de ellos» y añadió que lo natural será conferirles más adelante «dorsal profesional».