Apuesta por la canariedad. Asier Garitano no quiso dar mayor importancia a la coincidencia en el once titular de cuatro futbolistas tinerfeños –hacía meses que no se daba tal ecuación en partido oficial– pero su elección para el partido de ayer demuestra que no tiene reparos en conceder oportunidades a los más jóvenes. Junto al veteranísimo Ángel Rodríguez lucieron titulares el talento de Pablo Hernández, el desparpajo de Alassan y el criterio de Teto.

El cuadro blanquiazul sacó adelante su eliminatoria de Copa con un once con acento isleño, al que además se sumaron en la segunda mitad los grancanarios Isaac Hernández y Jesús Belza; y otro jugador con ficha B como Loïc Williams. Los valores de la cantera están teniendo una importancia inusitada en este primer tramo de la temporada, donde Garitano está repartiendo oportunidades en función de los méritos, sin tener en cuenta DNI, procedencia o fecha de nacimiento. «El consejo que les doy es que sigan creyendo. Que si les salen mal las cosas, perseveren y lo sigan intentando», subrayó Angel, goleador y figura providencial en un partido difícil. Lo fue también para Teto, que buscó su cuota de protagonismo «en un contexto de mucha dificultad porque venía de mucho tiempo sin jugar», admitió Asier. El caso es que lo hizo en la posición que más le gusta al entrenador para el futbolista tinerfeño, «por dentro y no por fuera». En cuanto a Pablo, firmó una titularidad de mucho mérito al lado de su referente e ídolo Aitor Sanz. 17 años de diferencia contemplan a ambos pivotes, que se complementan a la perfección. Nadie descarta que alguno de ellos pueda ser importante en Pucela, habida cuenta de que Asier ya medita retrasar la demarcación de Sergio y que ejerza como central. Otra noticia feliz fueron los minutos descollantes de Alassan, que venía aunando méritos en liga para tener su propia titularidad por uno de los costados. A la fiesta de la cantera se sumó un valor al alza como Belza. Tan importante es para Asier que el técnico prefirió reservarle y dejarle para los minutos finales. Así, todo apunta a que en el Zorrilla empezará el partido desde el once. ¿E Isaac? Un jugador que ya estuvo en dinámica profesional con Las Palmas viene pisando fuerte con el filial. Su trabajo constante a las órdenes de Mazinho le ha valido para entrenar con los mayores y ahora para estrenarse en un partido oficial. Fue de lateral, con plena confianza por parte de Asier y la sensación de que fue su primer partido de muchos. Cumple. Y va a más.