Antes de viajar a Tenerife, el técnico del RCD Espanyol, Luis García, se sumó a la larga lista de entrenadores rivales que se quejan del clima y viaje a Canarias, pasando por alto que los equipos del Archipiélago han de hacer desplazamientos igual de largos cada 15 días.

«La adaptación al clima, al viaje, a absolutamente todo... Lo he vivido personalmente; cuando viajas allí, siempre la adaptación no es sencilla. Aunque no es excusa porque sabemos a dónde vamos y tenemos ganas de sumar de tres», apuntó.

"Un muy buen rival"

«Intentaremos sacar los puntos», adujo el entrenador del cuadro catalán, que permanece invicto tras seis semanas de competición. Sobre el CD Tenerife, recordó que siempre que ha encajado ha sido «para perder», como ocurrió ante Zaragoza y Sporting. «Es muy buen rival, transita bien, hace bastantes goles en situaciones de centro lateral y deberemos ser contundentes a nivel defensivo para hacer lo que queremos:atacar, jugar en campo contrario y generar tanto o más que hasta ahora», completó.

García, que podrá contar con el recién firmado Víctor Ruiz por vez primera, suma a las de Jofre y Keita (por lesión) la baja de última hora de Juan Carlos Lazo, que se queda en la Península ante su inminente paternidad.