Se deduce de las últimas manifestaciones de Aitor Sanz que el capitán no piensa forzar la máquina para el lunes y que sus pensamientos pasan por volver «cuando ya no haya riesgo de una recaída». Si como así parece, el madrileño falta al duelo ante el Espanyol, ya serán seis los partidos oficiales que se haya perdido. Una baja sensible y de larga duración que se une a otras de semejante calibre, como las de Sipcic o la de Ángel (ya superada);y a la desgracia que sufrió Javi Alonso en pretemporada. De momento, las lesiones son el gran enemigo inesperado e indeseado para el Tenerife. Demasiadas para una plantilla corta y a las que responde Asier Garitano con soluciones que han aparecido sin estar en el guion (Loïc Williams)o improvisando (como cuando José Amo ha ejercido como mediocentro).

La primera, la de Ángel. El primer revés de este curso llegó cuando aún no se había disputado la primera jornada de competición. Ángel Rodríguez, el fichaje estrella para este nuevo curso, se iba directo a la enfermería en el amistoso que abría la concentración de El Albir. El diagnóstico:microrrotura en el muslo. Las dolencias que llevó aparejadas esta lesión impidieron al de Geneto participar en ninguno de los ensayos estivales, tampoco en el último (la final del Trofeo Teide) y lastraron casi cualquier opción de sumar minutos en la jornada inaugural. Además, como ha confesado el propio entrenador, le impidieron ensayar a Ángel como jugador complementario a Enric a lo largo del periodo de pruebas. Afortunadamente esta lesión ya es historia para Ángel, pero no menos cierto es que le ha condicionado –y mucho– en su intento por acceder al once y hallar el protagonismo que ansía. El mayor infortunio. No hay ni punto de comparación entre el resto de lesiones y la de Javi Alonso, una desgracia con todas las letras. Ocurrió en el tiempo de prolongación del penúltimo amistoso del verano (contra el Eldense)y en un lance fortuito. El partido estaba a punto de concluír –de hecho, lo hizo anticipadamente por el alcance de la lesión– y cayó fulminado Javi. Caprichos del destino, fue la otra rodilla (la que no tenía operada) y la diagnosis fue idéntica a la de su primera visita al quirófano. Se pierde toda la temporada, noticia ante la que reaccionó el club con elegancia y generosidad: un año más de contrato. Javi correspondió con tal detalle y permitió al Tenerife que liberase su ficha para inscribir a nuevos futbolistas. Aunque la intervención ha ido bien y ya ha comenzado la rehabilitación, no está siquiera en los presagios más optimistas que vuelva a jugar hasta la campaña que viene. La distensión de Aitor. La magnitud de la lesión del capitán parecía mayor y fue un alivio que se quedase en una distensión muscular su dolencia en la rodilla izquierda, que se conoció el 16 de agosto. Ha transcurrido más de un mes y no se han cumplido los pronósticos optimistas que apuntaban a un periodo de baja relativamente corto. Si se cuenta el del lunes, ya habrá faltado a seis partidos. Fue el suyo un contratiempo que precipitó los acontecimientos con Pablo, a quien se asignó ficha profesional;y que seguramente también adelantara el estreno de Bodiger, quien ya tuvo minutos a los dos días de bajarse del avión y ser convocado para el partido contra el Albacete. Sipcic, con su selección. El último en entrar en la enfermería ha sido el internacional montenegrino. Nadie podía sospechar que un periplo de dos partidos –jugó solo el segundo, y fue sustituido por lesión– iba a traer consigo su ausencia para varios partidos, al menos tres o cuatro. Ya faltó en El Molinón y le echó de menos Garitano, quien alude a la falta de «centímetros»del Tenerife para explicar su inferioridad en determinadas facetas del juego, por ejemplo las acciones a balón parado. Ante la ausencia de Sipcic es probable que gane enteros Loïc Williams, futbolista con ficha amateur que se ha consolidado como la mejor eclosión del verano. El ex del Paso cotiza muy al alza.