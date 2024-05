Garitano le pasa la pelota a Garrido: "Será el club el que marque los tiempos sobre mi renovación"

No está siendo el final de temporada deseado por el tinerfeñismo. Descolgado de la pelea por el ascenso y lejos de la zona roja, los tres últimos partidos de la temporada del CD Tenerife apuntan a un mero trámite en el que al representativo solo le queda salvaguardar el prestigio de la entidad -que no es poco- y no dejarse llevar. Más si cabe cuando se enfrenta a equipos que sí pugnan por cumplir sus objetivos. Por este orden: permanencia, el primero, 'playoff', el segundo, y ascenso directo, el tercero.

El primero de los tres rivales que se cruzará en el camino del cuadro blanquiazul será el Amorebieta. Los vascos, a tres puntos de la permanencia, afrontan su visita a la Isla como una auténtica final. Mientras, en Tenerife, solo se habla del futuro. Un porvenir incierto en el que Asier Garitano pinta a no estar, pero en el que no se descarta nada.

No da pistas sobre su futuro

Así, el técnico sigue sin mojarse y afirmar si le gustaría, o no, continuar con su proyecto en la Isla durante una segunda temporada. De hecho, ha optado por tirar balones fuera y pasar la papa caliente al club. "Será la entidad la que marque los tiempos. La verdad es que estoy muy bien aquí, tengo un gran grupo, ha sido una temporada difícil y extraña. Analizaremos todo, veremos hacia dónde quieren ir y si vamos en el mismo camino... y se decidirá. Queda poco, hay que darle tranquilidad y normalidad", aseguró el técnico.

El entrenador es una pared. Devuelve todas las cuestiones incómodas que se le plantean. Lo hace con absoluta naturalidad. Así fue cuando se le cuestionó si está participando, o no, en la planificación de la 24/25. De no ser así, se trataría de una manera implícita de reconocer su marcha, pero Garitano se las sabe todas. "Hemos estado muy centrados en la temporada y seguimos de esa forma. Hay tiempo más que suficiente para solucionar todas las situaciones y planificaciones del futuro", apuntó.

Del presente, aunque no sea apetecible, también toca hablar. La visita del Amorebieta a la Isla genera la hipótesis de cómo va a reaccionar el Tenerife. El míster lo tiene claro, no piensan bajar los brazos. "La idea es seguir compitiendo hasta el final. No nos jugamos el 'playoff' ni el descenso, pero sí la profesionalidad y la imagen. La idea es sacar el mejor equipo que tengamos para competir cada partido. Cuando un equipo se juega mucho, y el otro no, a veces se nota en el campo, pero nuestra idea y mentalidad es igualar esas situaciones. Nos debemos al escudo, a la afición y a nosotros mismos". De esta manera, no se esperan ni protagonismo para los futbolistas del filial que acudan a la convocatoria (Cacho, Ethyan, César y Otero), ni minutos para el inédito en Liga Tomeu Nadal. Al menos por ahora. No estarán los lesionados ya conocidos (Medrano, Waldo, Yanis y Romero), el sancionado Mellot y, tampoco, Álvaro Jiménez, que sufre un esguince y causa baja. "No hemos tenido mucha suerte con el tema de las lesiones esta temporada. Ahora se nos han juntado varias, no está siendo fácil en ese aspecto", argumentó el preparador blanquiazul.

"Me espero a un rival muy duro, con la máxima intensidad, agresividad y concentración. Tenemos que igualar eso nosotros para poder competir con ellos. Están en una situación difícil y, por tanto, nos esperamos su mejor versión. No sabemos qué dibujo usarán porque en el último encuentro han cambiado con respecto a lo anterior", indicó Garitano cuando se le preguntó por el rival.

Reconoce el déficit de resultados

Haciendo balance sobre la indeseada situación clasificatoria en la que su equipo afronta las últimas fechas del campeonato liguero, el preparador reconoció que el Tenerife se ha quedado "corto". "Nos hubiera gustado estar con esos equipos que, faltando tres jornadas, tiene opciones de pelear por el 'playoff'. Hemos hecho cosas buenas, cosas malas y todo eso entra dentro del análisis de la temporada. El objetivo de un equipo como el Tenerife debe ser estar un poquito más cerca de la promoción y este año no lo hemos conseguido", lamentó.

Finalmente, en un fin de semana en el que regresa al banquillo tras dos jornadas de sanción, y con el habitual reproche del público del Rodríguez López cuando se le nombre por megafonía a la vista, Asier afirmó que el aficionado es "soberano". Seguidamente, eso sí, el vasco matizó que los pitos duran “muy poquito” y aseguró recibir numerosas "muestras de cariño cuando" cuando sale a la calle. "Incluso más que cuando íbamos líderes", concluyó.