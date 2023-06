Fichajes en todas las líneas para el CD Tenerife

Asier Garitano reconoció en su presentación que el Tenerife podría empezar a competir ya si se adelantara el inicio de la temporada 23/24. Con lo que tiene, le daría para formar una alineación de garantías y muy reconocible. Algo así como Juan Soriano, Mellot, Sipcic, José León, Nacho, Aitor Sanz, Álex Corredera, Waldo, Mo Dauda, Elady yEnric Gallego. No son los únicos que tienen contrato y que comenzarán la pretemporada con el Tenerife el 6 de julio dentro de una plantilla que, como en cualquier verano, será retocada. De hecho, ya hay tres altas esperando a ser anunciadas y en el club calculan que se incorporarán cinco o seis más en un mercado con mucho recorrido.

A falta de que el Tenerife lo haga oficial, el portero Tomeu Nadal, el lateral izquierdo Fernando Medrano y el extremo derecho Álvaro Romero, se unirán al equipo con vistas a la campaña 23/24. Nadal quedó libre tras desvincularse del Real Oviedo. Ya estuvo a punto de ser blanquiazul en la ventana de invierno, pero su club de procedencia no logró cubrir su vacante a tiempo y el traspaso no se pudo completar. Se supone que asumirá el papel de suplente de Juan Soriano. Medrano se despidió del Celta después de que su filial, con el que jugó regularmente, quedara eliminado en la fase de ascenso a Segunda División. El Tenerife le había echado el ojo y llegó a un acuerdo para que firmara por tres años. De la Primera RFEF también llegará Álvaro Romero. En concreto, de un Algeciras en el que, entre otras cosas, marcó diez goles hasta que tuvo que dejar de jugar por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Una vez operado a finales de abril, sigue avanzando en la recuperación para participar en la pretemporada a las órdenes de Asier.

Lo que falta

El puzle del nuevo proyecto no tiene todavía todas las piezas. Las carencias están detectadas. Entre los profesionales solo hay tres centrales (Nikola Sipcic, Sergio González y José León), por lo que será necesario un fichaje que cubra el hueco dejado por Carlos Ruiz y por Kike Salas. Este último, cedido en enero por el Sevilla, es una alternativa que gusta. Todo dependerá de la predisposición del club andaluz –y de Salas–. En cualquier caso, no es la única opción.

Con este refuerzo estaría cerrada la defensa, pero quedarían otras demarcaciones por potenciar. Por ejemplo, el frente de ataque, donde habría espacio para un futbolista de banda y para dos delanteros. Con perfil claramente ofensivo, la nómina actual reúne a Waldo Rubio, Elady Zorrilla, Mo Dauda y Enric Gallego, pero también a Teto Martín, cuya polivalencia le permite formar parte de este bloque. Lo más probable es que también esté con ellos Álvaro Romero. En cambio, hay dudas con Rubén Díez, jugador cedido el pasado verano al Deportivo de La Coruña y que tiene contrato con el Tenerife hasta 2025. La suya podría ser una de las bajas pactadas en estos meses.

Recapitulando, aparte de Nadal, Medrano y Romero, faltarían un central y tres atacantes. Pero los planes pasan también por introducir alguna novedad en un puesto en el que, por número, no faltaría nadie, el de centrocampista. Ahí coinciden los renovados Aitor Sanz y Alexandre Corredera, más Javi Alonso, Pablo Larrea y José Ángel Jurado. Son cinco para, en teoría, dos plazas en el equipo de Garitano. La intención del club de acudir al mercado pensando en esta demarcación, aconsejaría dar alguna baja, y los más próximos a cambiar de destino profesional serían Pablo Larrea y José Ángel Jurado, dos jugadores con contrato hasta 2024.

Algo parecido pasa en la portería. En circunstancias normales, Soriano será titular y Nadal aportará su veteranía desde la condición de reserva. ¿Y Javi Díaz? Lo más probable es que el joven guardameta, fichado el pasado verano y con presencia en la competición solo en las dos eliminatorias de la Copa del Rey, busque minutos en otro equipo. Ya estuvo a punto de hacerlo en el mercado de enero, pero su pase al Mirandés se cayó a última hora.

Dos por puesto

Para Asier Garitano, la plantilla ideal es la que la da la posibilidad de elegir entre dos jugadores por puesto, a ser posible, de diferentes características. De entrada, ya le convence la materia prima con la comenzará a trabajar el mes que viene. Es más, la continuidad de muchos de los titulares habituales con Luis Miguel Ramis fue una de las ventajas que tuvo en cuenta a la hora de comprometerse con el Tenerife.

¿Qué te parece la campaña de abonos del CD Tenerife? Es la mejor que han sacado en los últimos años 40

No es importante, se abona el que quiere 21

La idea es buena pero previsible 10

Un paso adelante, por fin se modernizan 6 Votar

Bajas inesperadas

Como buena caja de sorpresas, el mercado de verano no dejará tranquilos a los directores deportivos hasta que se clausure el 31 de agosto. Para no facilitar ninguna salida no planeada, el Tenerife ya ha avisado que no se desbloqueará ningún traspaso sin el pago de la cantidad estipulada en las cláusulas de rescisión de los contratos. La idea es que no se escapen jugadores del nivel de Juan Soriano o Mellot.

El papel de la cantera

Los dirigentes del Tenerife se han comprometido a ampliar la cuota de protagonismo de los jugadores procedentes de su cadena de formación; o, al menos, a ofrecer oportunidades reales. «Dependerá de ellos», apuntó Garitano sin referirse a ninguno en particular. Como punto de partida, el director deportivo del club, Mauro Pérez, aseguró recientemente que los que adquirieron experiencia cedidos en otros equipos en el curso 22/23, iniciarán la pretemporada con el primer equipo. En ese grupo entran Yeremy Socorro, Félix Alonso, Thierno Barry, Jorge Padilla y Ethyan González.