El Tenerife recalcula su ruta

Lo de forzar la esperanza de mantener hasta el final la lejana posibilidad de competir por entrar en los puestos de promoción, terminó por caerse. Esa ilusión llegó a cobrar algo de sentido tras el 4-1 en el derbi, pero se evaporó definitivamente con el posterior 1-0 en Mendizorroza. De Vitoria volvieron los blanquiazules –Ramis y los jugadores que pasaron por la sala de prensa– reduciendo el objetivo de esta temporada a la conquista de la puntuación que garantizará la continuidad del Tenerife en la categoría. Aunque una cosa habría llevado a la otra, es como si el equipo hubiera recalculado su ruta en lo que queda de curso para sellar la permanencia lo antes posible y evitar sustos innecesarios.

Los antecedentes indican que si el Tenerife lo gana todo en las 9 jornadas que faltan, acabará con dígitos de promoción, y que si no suma nada, bajará a la Primera RFEF. Lo más normal es que no pase ni una cosa ni la otra;es decir que la garantía de seguir en Segunda caerá por su propio peso. Seguramente no le hará falta cruzar la meta de los 50 puntos –ahora tiene 41–. Pero, por si acaso, los blanquizules tratarán de no dormirse ni dejar la tarea para el final.

La trigésima tercera jornada comenzó con una distancia de once puntos con el sexto –Albacete– y un margen de siete con el decimonoveno –Ponferradina–. La mirada por el retrovisor le permite vivir sin agobios para enfrentarse este sábado (Heliodoro Rodríguez, López, 17:30) a uno de los novatos de esta temporada, un Villarreal B que por su condición de filial tiene su techo en no bajar. Y los de Miguel Álvarez van camino de ganarse el premio de repetir en laLiga 23/24. De hecho, son novenos y tienen cuatro puntos más que el Tenerife.

El Villarreal B ha ido avanzando por las medianías de la tabla sin grandes apuros, una trayectoria consolidada tras un mes de marzo sin derrotas:victorias ante Alavés (1-0) y Cartagena (5-2) y empates en Ibiza (0-0) y, en la última fecha, con el Huesca en su casa (0-0). Con las virtudes y, en menor medida, los defectos de un filial, el Villarreal B se presentará en el Estadio con la idea de alargar la racha.

Se encontrará con un Tenerife que se las tendrá que arreglar sin sus dos laterales izquierdos. Nacho fue expulsado en la visita al Alavés y Durmisi está lesionado. Lo más probable es que Ramis solucione el problema con Mellot a pierna cambiada. El francés ya tiene experiencia en esa función. De ser así, Buñuel sería novedad en una alineación en la que no se esperan muchos cambios respecto a la que se midió de inicio al Alavés.

Ese día no pudo participar Iván Romero, a pesar de que llegó a viajar a Vitoria. El sevillano se quedó fuera de la convocatoria por las molestias que venía arrastrando tras el derbi. Ahora parece que sí llega a tiempo, pero no está claro si le dará para competir de inicio.

Esta situación le otorga más opciones a Teto, el principal representante de la nueva generación de una cantera que se ha ido abriendo paso con nombres como los de David, Alassan o Cacho. En cierto modo, han podido asomar tras las bajas por lesión de Durmisi, Shashoua, Dauda y Elady, descartados una jornada más. El que vuelve es Sipcic después de su cita con la selección montenegrina.