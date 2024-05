Paulino Rivero no disimula su deseo de ver con la blanquiazul a Maikel Mesa

Maikel Mesa, otra vez en el radar blanquiazul. Algunos dirigentes de la parcela deportiva ya han mantenido algún contacto con el centrocampista del Real Zaragoza en las últimas fechas mientras sigue su imparable progresión en la categoría, con unos números que le acreditan como uno de los jugadores más desequilibrantes y decisivos de la Hypermotion. Paulino Rivero se refirió en Radio Club Tenerife a las últimas declaraciones del lagunero, que no oculta su deseo de regresar a corto plazo a las filas del representativo, ahí donde ya jugó para la cantera.

«Me parece que es un magnífico jugador, pero no es que lo diga yo. Si manifestara lo contrario, sería muy torpe. Su carrera deportiva así lo avala.Ha sido y es un futbolista que ha ofrecido muy buen nivel en todos los clubes donde ha ido, también esta temporada en el Real Zaragoza», apuntó Rivero, consciente de que Maikel tiene contrato con los maños y la operación será difícil.

«Como canario, entiendo también que Maikel esté pensando volver a Canarias. La tierra puede tirar. Ahora bien, ¿cuál será el futuro de Maikel Mesa en el ámbito deportivo y cómo lo ve nuestra dirección deportiva? Lo iremos viendo. Pero es un magnífico jugador, las veces que he hablado con él me ha parecido siempre una persona equilibrada y como deportista canario que es, no me extraña en absoluto que quiera volver a la Isla», indicó el mandatario tinerfeñista tras leer las inequívocas declaraciones que Mesa realizaba recientemente en El Periódico de Aragón y Marca.

A renglón seguido, Rivero se refirió también a la controversia que suscitó el interés blanquiazul en Maikel durante el verano pasado, incluso con alguna pintada en los aledaños del Heliodoro. «Muchas veces magnificamos determinadas cosas que se dan en el fútbol o en el entorno. Pero tenemos que asumir que esto es así. Hay gestos que pueden molestar a una parte de la afición, y ahora no estoy hablando de este caso en concreto o de la afición del Tenerife», apuntó el presidente.

Por último, agradeció el gesto de Maikel al no celebrar el gol que le anotó al representativo en LaRomareda. En realidad hizo dos, uno de ellos anulado, y su reacción en cada secuencia fue la de no festejar, en señal de respeto. «Si un futbolista se equivoca y pide disculpas, yo desde luego como persona, yo perdonaría. Dicho lo cual, en fin, hablar de fútbol es hablar de sentimientos y comprendo que hay muchos corazoncitos, que cada uno puede pensar o sentir libremente de una manera determinada. Pero esperamos que Maikel sea capaz de decidir lo mejor para él», completó el presidente.