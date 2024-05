Jony Vega: "Queremos que el CD Tenerife se vea como un sitio donde crecer y hacerse futbolista"

El filial firma su primer ascenso desde 2009, el C gana su primer cruce en la fase de ascenso y aún sueña con aterrizar en Tercera, el cadete puede ser campeón y quebrar la hegemonía de la UD Las Palmas. Resultados sobresalientes para un año en el cargo. Jony Vega hace balance en conversación con EL DÍA y revela que Mazinho seguirá al frente del B. Su renovación es cuestión de horas.

Campeón con todas las letras y con toda justicia, ¿a qué sabe este logro?

Primero hay que felicitar también al resto de competidores porque ves las trayectorias, los números y las puntuaciones. Cualquiera de los cuatro que estamos arriba sería líder destacado en cualquier otro grupo de España. El campeonato ha estado competido, sufrido, reñido hasta el final, y creo que no podría ser de otra manera. El Tenerife está acostumbrado a que las cosas no sean fáciles. Con sufrimiento sabe mejor.

Estamos ante un campeón con dígitos sobresalientes. Solo dos derrotas en toda la temporada, finalistas de la Copa Heliodoro, entre los filiales menos goleados de España...

La temporada hay que calificarla con un sobresaliente tanto para jugadores como para cuadro técnico. Han demostrado que están plenamente para defender esta camiseta, sudarla y representarla.

¿Cómo fue el inicio del proceso y la construcción de este proyecto?

Todo empezó con mucha ilusión. Desde el primer día que hablé con Mazinho tuvimos muy claro el objetivo y también cómo lograrlo. Empezamos por detectar qué nos había faltado en temporadas anteriores y qué necesitábamos. Es un proceso del que destacaría la gran unidad, la responsabilidad, el respeto de todos con todos; y el trabajo de muchos días, de muchas sesiones, de mucho compartir juntos. Hemos tenido muchas charlas, muchos entrenamientos... El nivel de exigencia estaba alto, todos teníamos claro cuál era y lo hemos alcanzado.

Momentos complicados imagino que también los habría. Por ejemplo la última derrota con Las Palmas Atlético. ¿Ha habido muchas curvas en el camino?

La realidad es que llevamos los mismos puntos que en la primera vuelta, que ya fue sobresaliente. No se puede esperar de ningún equipo que gane todos los equipos. Ahora bien, es cierto que el día de la derrota con Las Palmas Atlético lo pasamos mal, fue un varapalo grande, era un derbi y sabíamos que ya no dependíamos de nosotros mismos. Pero el grupo se rehizo y fue consciente de que aún quedaban muchos partidos para recomponerse. Al final, pienso que hemos sido justos merecedores del premio.

Supongo que especialmente se habrá alegrado por Mazinho, que logra al fin el ascenso que tanto se le había resistido.

Sí, me alegro de forma especial por él. No le gusta que lo diga porque es joven aún, pero para mí ha sido como un padre dentro del club, me ha tratado de forma espetacular siempre y la relación conmigo ha sido muy estrecha. Todos somos personas, todos pasamos momentos malos, y en los míos él ha estado conmigo. La verdad es que me alegro enormemente de que haya conseguido este ascenso. Es la primera persona que quise abrazar porque sabía lo que significaba para él este ascenso a Segunda RFEF.

Entiendo que el éxito empezó en verano cuando cuajaron operaciones tan complicadas como la permanencia de Félix, la repatriación de Omar Jaiteh, la apuesta por Moha...

Así es. Pero nos hemos apoyado también en jugadores que continuaban del año pasado. Para mí la clave ha sido la unidad, la comunión del equipo técnico conmigo, la ayuda de la anterior parcela deportiva... Nos hemos fu ndido, hemos sido uno, y estoy encantado de que se haya dado de esta manera porque, como bien dijo el míster el domingo, todos hemos puesto el ego al servicio del club y del proyecto.

Ahora queda la celebración y el último partido en casa, que puede ser una fiesta y puede valer para escenificar esa fusión de la afición con ustedes, como así también se vio el domingo en el Heliodoro.

Para nosotros es un sueño cumplido que pasemos a formar parte de la historia de la cantera del club y hayamos logrado este hito, este logro. Se disfruta estos días pero tenemos que empezar a planificar la próxima temporada. La Segunda RFEF es muy dura, muy difícil, seremos nuevos en la categoría y tenemos que hacer buen papel por todo lo que representamos y por el significado que tiene este club en todo el Archipiélago. Tenemos que ser conscientes de la camiseta que llevamos y del símbolo que somos. Significamos mucho para mucha gente que nos ha apoyado, que nos ha mandado mensajes privados, que nos ha parado por la calle para transmitirnos ánimos... Ypara mí todos los aficionados que nos han apoyado son parte muy activa y un elemento fundamental de este proceso y de este proyecto.

El domingo se emocionaba y le dedicaba el triunfo a su familia más próxima. ¿De quién se ha acordado en estas últimas horas de felicidad y emociones?

Pues no te creas que me resulta fácil hablar de esto, todavía me cuesta. Tanto mi hermano como mi abuelo, que ya no está; mi pareja, mi hijo, mi familia me ha apoyado mucho. Cuando las cosas salen mal soy inaguantable, sufro mucho, y la verdad es que han sido las personas que han estado al lado mía. También mi padre, mi hermana, mis amigos... Es que m escuchan hablar de fútbol todo el día, me respaldan, están ahí. Sin ellos sería muy difícil porque todos somos personas y nos afecta lo que puedan decir. Hay críticas que he dejado a un lado, pero quien diga que no afectan, miente. Me acordé de mi hermano y mi abuelo porque son las personas con las que yo empecé a disfrutar del fútbol, los que me incalcularon sus valores, y teníamos un trío que he tenido muy presente a la hora de celebrar este éxito.

¿Confirmarán en las próximas horas que Mazinho sigue?

Por supuesto. En ninguna cabeza cabe que Leandro no permanezca en el club. Es una persona que ayuda en todo, que lo siente, que compite, que tiene ganador. Evidentemnete, va a seguir. A partir de ahí tenemos que evaluar la plantilla, ver los contratos, decidir quién va a seguir... Pero como grupo, a día de hoy no los cambiaría por nada. Para mí es que son insustituibles, pero ya veremos qué circunstancias se dan en verano, qué posibilidades se nos presentan. Ahora bien, el timón del barco tiene que seguir con la misma dirección.

No sé si queda satisfecho de su primer año al frente de la cantera. Ya no solo es el B, es también que el C ha ganado su primer playoff, el cadete está líder por primera vez en años...

El cadete empató el sábado y tenemos tres puntos de ventaja nada más. No hay nada ganado. Sería catastrófico que no se consiguiese el título, pero no voy más allá. Lo importante de eso es generar valor, que haya promoción de elementos, que la gente confíe, que vean en el CD Tenerife un buen sitio para ser futbolista... En cuanto a números y éxitos, los que nos importaban más eran lo del filial. Lo relevante es generar valorar. Pero evidentemente por los resultados estamos contentos, no te voy a engañar.

El sábado estuvieron Dani Fernández y Manu Montero en el primer equipo. ¿Señal de qué? ¿De que han apostado por quedarse?

Si los jugadores apuestan, tenemos que hacerles ver que nosotros también. Un árbol no puede crecer sin sus raíces. Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos.