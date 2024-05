Carrusel de desgracias: ya van cuatro lesiones de quirófano

Otra visita al quirófano. La lesión grave de Yanis Rahmani agrava el aluvión de bajas para el representativo en este segmento final de la temporada y alarga el calvario que sufren los blanquiazules en la enfermería. La temporada ha sido un auténtico quebradero de cabeza para los servicios médicos del club, que ya contabilizan hasta cuatro afecciones que han necesitado de cirugía. En el caso de Yanis, el club prevé emitir un parte médico el jueves o el viernes.

Los problemas empezaron en pretemporada, cuando un mal gesto de Javi Alonso en un amistoso en La Nucía trajo consigo la confirmación de una lesión grave y la segunda intervención quirúrgica en su historial médico. Tras recuperarse satisfactoriamente de una rodilla, el canterano se lesionaba la otra.

No sería la única visita a quirófano de un futbolista blanquiazul, puesto que recientemente iba a Madrid el lateral Fer Medrano para resolver una luxación en el hombro que se había vuelto insoportable. El ex del Celta había aguantado todo lo posible para llevar la cirugía al verano, pero hubo un momento en que el dolor dijo basta. Y tuvo que ser retirado antes de tiempo del último partido liguero que disputó con el Tenerife. No se le espera de vuelta hasta que comience el próximo curso.

La tercera operación en llevarse a cabo será la de Álvaro Romero, programada para esta semana. Se ocupará el especialista Mikel Sánchez, el mismo que eligió Javi Alonso; y no será la única analogía con el caso del adejero. Para Romero será su segunda lesión grave y, como le ocurrió al canterano, se lastimó una rodilla tras recuperarse de la otra.

El alud de operaciones pudo ser mayor si no esquiva el quirófano el capitán Aitor Sanz, que estuvo varias semanas parado y llegó a temer por que su lesión de principios de temporada le obligase incluso a la retirada. Afortunadamente, salió adelante.

Lo mismo que el plantel después de capear un auténtico carrusel de problemas musculares. No solo Rahmani, cuya lesión –de ligamento cruzado anterior– aún debe certificar el club en un parte médico. Waldo Rubio tampoco competirá hasta el curso que viene. No han sido los únicos con bajas largas por roturas de diversa índole. Mellot en el psoas, Ángel, Sipcic y José León, otro que estuvo al filo del quirófano, pero salió adelante sin pasar por él gracias a un exitoso tratamiento conservador.

