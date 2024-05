Medida insólita de un municipio canario para regular el turismo

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) tiene previsto implantar a partir de 2025 una tasa turística que espera aprobar a final de este año y con la que calcula que podría recaudar unos dos millones y medio de euros por ejercicio, unos recursos que destinará a mejorar las zonas turísticas.

Considerado como uno de los principales municipios turísticos de Canarias, Mogán terminó 2023 con 4,65 millones de pernoctaciones turísticas, según los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE)

En declaraciones a EFE, su alcaldesa, Olania Bueno (CC), ha indicado que Mogán puede convertirse así en el primer municipio de España en crear esta tasa que gravará las pernoctaciones en los alojamientos turísticos, ya que en Baleares y Cataluña lo que se aplica es un impuesto autonómico cuya recaudación reduna en un 50 % en los ayuntamientos donde se recauda.

La iniciativa está en fase de estudio y se llegó a abordar en la pasada legislatura en el seno de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, organismo del que Bueno es vicepresidenta, pero finalmente no se alcanzó un acuerdo, aunque dada su intención, espera que se vuelva a retomar.

La tasa a aplicar en Mogán, que recibe al año un millón de turistas, aún no está definida, si bien Bueno ha apuntado que en lugares donde existe oscila entre 2,50 euros y 3 euros por persona y noche en hoteles de cinco estrellas y 0,50 euros por persona y noche en albergues o apartamentos de una llave.

La alcaldesa ha explicado que en Portugal y otros países de la UE se aplica este tipo de tasa y que el Ayuntamiento de Mogán pretende crearla también en su municipio en base al derecho comparado.

Ha recordado que las tasas son de competencia municipal y su recaudación revierte en el ayuntamiento y ha citado como ejemplo el caso de Venecia (Italia), donde hace tiempo que se aplica y donde en un día se recaudan tres millones de euros.

La alcaldesa de Mogán ha manifestado que "los turistas europeos tienen ya en su cabeza metido que hay que pagar" y 130 países ya aplican este tipo de gravamen.

"Los turistas no dejan de visitar Nueva York, Roma o Venecia por este motivo", ha recalcado la regidora, quien ha considerado que es preciso "eliminar ese mantra de que dejarán de viajar".

Además, ha incidido en que será una tasa finalista, de manera que lo recaudado revertirá en las zonas turísticas", que, en general, tienen un grave problema de financiación para mantener la carga que soportan.

Bueno ha recalcado que se cobran impuestos y tasas a la población de derecho pero revierten en la población de hecho, y los municipios turísticos no por ello reciben más, son tratados igual, por población de derecho y no de hecho, cuando en el caso de Canarias gran parte del Producto Interior Bruto procede de las zonas turísticas, que no disponen de extras para su mantenimiento.

Al no recibir un plus económico por su condición turística, se ven obligados a mantenerse con sus propios ingresos derivados de la población de derecho, lo cual es insuficiente para mantener esa carga y disponer de los servicios e infraestructuras en óptimas condiciones.

El Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo económico para mantener estas zonas, ha abundado la alcaldesa.

Para Bueno, no sería justo que se cobrara una tasa o impuesto turístico cuya finalidad no estuviera ligada a las zonas turísticas, pues si el esfuerzo para soportar ese plus de población recae en esas áreas, lo lógico es que revierta en ellas y no en otros municipios no turísticos.