Ramis, al margen de la llegada de Mauro Pérez

A la espera de la confirmación por parte del consejo de administración del CDTenerife, Mauro Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1973), ex del Albacete y el Lugo, se convertirá en el próximo director deportivo de la entidad blanquiazul. Será, además, el primer canario que desempeñe este cargo en la entidad en los últimos nueve años, después de la etapa de Quique Medina. Sin embargo, Luis Miguel Ramis prefirió este viernes no dar ninguna valoración sobre este nombramiento. «No es oficial y, por el momento, nadie me ha comunicado nada en relación a su entrada en el club», dijo el míster.

No sería la primera vez que estos dos profesionales se encuentren en el mismo club. El entrenador coincidió con Pérez en el Albacete Balompié durante dos temporadas, la 2018/2019 y gran parte de la 19/20. En la primera estuvieron cerca del ascenso a la máxima categoría. En la siguiente, Mauro decidió prescindir del técnico después de 26 partidos, por la irregular marcha del equipo manchego. A pesar de agradecer la entrega, profesionalidad y gran trabajo de un cuerpo técnico liderado por Ramis, el entonces director deportivo del Albacete, Mauro Pérez, sorprendió con unas declaraciones hacia el entrenador. El tinerfeño opinó, en una entrevista de radio, que debió destituir «antes» a Ramis». Es por ello que el futuro del tarraconense como técnico del Tenerife podría verse condicionado por la llegada del nuevo director deportivo. Su contrato con la entidad tiene, hasta el momento, fecha de caducidad: junio de este mismo año. Con todo esto, no quiso hacer comentarios sobre el asunto. «Mi cabeza está en el partido con el Villarreal B. No me corresponde dar una valoración;cuando me toque hacerlo, la daré», indicó el míster. «La cuestión más importante para decidir mi renovación será mi rendimiento. Esto lo dije y lo sigo diciendo. Lo demás es importante y tengo que valorarlo, pero no puedo tomar una decisión solo por un aspecto. Debo hacer una composición de lugar en todos los sentidos. Pero la que más pesa es esta». En este momento, la máxima preocupación de Ramis pasa por el encuentro de Liga contra el Villarreal B. Sus palabras fueron muy claras. «Nuestro objetivo es alcanzar los 50 puntos para mantenernos en una buena posición. Eso no quiere decir que cuando los alcancemos, nos tranquilizaremos, eso no lo voy a permitir. Es un objetivo que debemos conseguir cuanto antes», aclaró. «Nos queda mucho por trabajar y por demostrar estas semanas». En cuanto al equipo minisubmarino, Ramis advirtió de que el Tenerife no debe confiarse, a pesar de que el rival es un filial. «Es un equipo con comportamientos claros. Aunque tiene fases de falta de experiencia y madurez para manejar algunos tiempos, les gana más la solidez del equipo y saber bien qué es lo que necesitan para competir en Segunda División. Es un equipo que maneja muy bien lo que quiere», afirmó. Destacó también el potente respaldo económico con el que cuentan los de Miguel Álvarez. «Esa cuestión es de vital importancia para una buena elección técnica de jugadores, y ellos la tienen». Una vez más, la afición ha sido un factor de crucial relevancia para el entrenador. La conexión se ha puesto de manifiesto con la respuesta del público para el partido contra el Villarreal B de este sábado. «Ellos son los que mandan y nosotros cumplimos órdenes. El mensaje que nos envían es muy potente», citó el técnico de los blanquiazules.