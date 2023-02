Samuel Shashoua, contra la intermitencia

El Tenerife ha tenido que aprender a caminar sin la garantía de contar con uno de sus futbolistas más desequilibrantes. El calendario completará este fin de semana sus dos primeros tercios y, hasta ahora, la presencia de Samuel Shashoua en la competición ha sido casi testimonial. La comenzó condicionado por la pubalgia que venía arrastrando del ejercicio anterior y, cuando ya había dejado atrás ese problema, ha tenido que volver a parar por una sobrecarga del vasto intermedio y del aductor menor de la pierna izquierda.

La irregularidad ha sido la indeseada compañera de Sam en una campaña que coincide con la última de su contrato con el club. De fondo, la intención de los dirigentes de negociar su renovación. Y también la duda de si las partes seguirán caminando juntas a partir del 30 de junio. Esa será otra historia. De momento, el mediapunta sigue luchando contra la intermitencia. Empezó la Liga asumiendo un papel protagonista;el que se esperaba. Fue titular en las tres primeras jornadas, ente el Eibar, Lugo y Levante. Hasta ahí llegó. La pubalgia le obligó a pasar por el quirófano el 14 de septiembre. Viajó a Estados Unidos y se puso en manos de un cirujano de una clínica de Filadelfia. Atrás habían quedado tratamientos conservadores sin el efecto necesario. Así, Shashoua detuvo el contador el 27 de agosto y lo reactivó el 26 de noviembre, en la visita de los blanquiazules a la UDLas Palmas. En el derbi volvió a tener unos minutos. Siguió sumando en las cuatro jornadas posteriores y, al fin, pudo formar parte de una alineación titular. Sam dio ese paso en la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Pontevedra. No solo jugó de inicio; también completó todo el partido. No vivía algo así desde 2 de enero de 2022, cuando intervino de principio a fin en el clásico contra la Unión Deportiva en el Rodríguez López, resuelto a favor de la escuadra amarilla con un gol de Kirian. Tras la prueba definitiva del Torneo del KO, mantuvo su progresión y confirmó su recuperación con 90 minutos en Liga el 14 de enero de 2023, esta vez en el Heliodoro y con la Ponferradina como rival. «Hacía mucho tiempo que no me pasaba y me encontré muy bien, físicamente un poco cansado, pero cogí energías no sé de dónde», confesó Shashoua tras ese encuentro. «Me siento como antes de la lesión y pienso que ya estoy bien», afirmó unos días antes de repetir como titular en Cartagena y de actuar como reserva en el partido contra el Racing.

Pero los problemas han vuelto a cruzarse en su camino. Una sobrecarga impidió que estuviera disponible con vistas a los compromisos con el Albacete y el Granada, los dos más recientes. «Sí, es un paso atrás», se limitó a decir Ramis cuando fue consultado por el último inconveniente relacionado con el atacante inglés, que en la Liga 22/23, a cuentagotas, ha aportado un gol y una asistencia en doce partidos, cinco como titular.