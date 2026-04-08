Cajamar muestra su apoyo al deporte con la Binter NightRun
La entidad financiera refuerza su compromiso con los hábitos saludables y la participación ciudadana
La Binter NightRun se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes citas deportivas y sociales del calendario de Tenerife. Una prueba que va más allá del atletismo y que combina deporte, turismo, solidaridad y un ambiente festivo que transforma la ciudad.
Asimismo, este evento, que reúne a miles de corredores de todos los niveles, promueve hábitos de vida saludables y fomenta la participación ciudadana en un entorno seguro, accesible y respetuoso con el medioambiente.
En este contexto, Cajamar muestra, una vez más, su compromiso con Tenerife convirtiéndose en patrocinador oficial de una carrera que comparte muchos de los valores que definen a la entidad. En este sentido, el director territorial de Cajamar en Canarias, José Fernando García, destaca que la motivación para colaborar con la Binter NightRun nace precisamente de ese carácter integrador y abierto de la prueba. “Es una carrera accesible, inclusiva y con un claro compromiso social y con la sostenibilidad, aspectos muy alineados con nuestros valores”, señala.
El vínculo entre el deporte y la mayor banca cooperativa de nuestro país no es casual. Para Cajamar, el atletismo y las carreras populares reflejan principios que forman parte de su ADN como la preparación, el esfuerzo y el trabajo en equipo.
Así, José Fernando García traslada un mensaje claro a todos los participantes: disfrutar de la experiencia. “Deseamos que todos los corredores puedan vivir esta prueba tan especial en un excelente ambiente festivo y de sana competición”, señala. Y añade una reflexión que conecta el espíritu deportivo con la filosofía cooperativa: “Lo importante no es solo cruzar la meta, sino disfrutar de cada paso, compartir el camino y superarnos a nosotros mismos un poco más cada día”.
En Canarias, Cajamar mantiene una relación estrecha con el tejido económico y social, apoyando iniciativas que fomentan el crecimiento sostenible, el emprendimiento y la cohesión territorial.
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