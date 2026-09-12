Una mudanza con historia: 40 años del estreno del pabellón Juan Ríos Tejera

El partido contra el Oximesa Granada jugado el 13 de septiembre de 1986 en Tenerife, no fue uno más para el CB Canarias. La novedad no estuvo en la competición. Ya había participado antes en ACB, en las Ligas 83/84 y la 84/85. El elemento diferencial fue el espacio, un pabellón Juan Ríos Tejera que se convirtió a partir de esa fecha en la casa del equipo aurinegro. La cancha del colegio Luther King, utilizada desde 1976, se había quedado pequeña. La máxima categoría del baloncesto nacional iba creciendo y en su regreso a este nivel, después de un año en el escalón inferior, la entidad tinerfeña tuvo que cumplir el requisito de jugar como local en un recinto con capacidad para más de 3.000 espectadores.

El cambio fue tan necesario como urgente. La instalación ubicada en San Benito estuvo lista justo a tiempo –3.200 asientos– para acoger la apertura del curso 86/87 y, de ahí en adelante, acompañar al Canarias a lo largo de un tramo histórico de alta repercusión, con la conquista de dos sextos puestos (1987 y 1988) y una segunda clasificación para jugar en Europa (Copa Korac) como principales éxitos, pero también con un descenso (1991), con pasos en falso para regresar a la élite y, sobre todo, con el largo y laborioso proceso de reconstrucción iniciado de cero, desde la Primera División Autonómica a la LEB pasando por la EBA.

La relación del Canarias con el pabellón Juan Ríos Tejera (debe su nombre a un dirigente fundamental en los orígenes del club) duró 24 años. En 2010 llegó la hora de otra mudanza conveniente, ajustada al ritmo de maduración del club y a otros tiempos, esta vez a su sede actual, el Santiago Martín.

El ascenso a ACBlogrado en la temporada 85/86 con José Carlos Hernández Rizo como entrenador, Santiago Martín en la presidencia y Pepe Cabrera en la dirección deportiva, situó al Canarias –y también al Ayuntamiento de La Laguna– ante un doble reto, el intento de afianzar al equipo en la categoría principal y la obligación de salir del Luther King. Sin tiempo que perder, el consistorio presidido por Pedro González se puso manos a la obra para buscarle al equipo un nuevo hogar. Y eligió una parcela situada en San Benito, junto al Instituto que lleva el mismo nombre, que había sido inicialmente tierra de cultivo y que se transformó luego en un campo de fútbol y un polideportivo cubierto, el primero de La Laguna, con una cancha de asfalto.Con esa base, la inversión de 170 millones de pesetas (algo más de un millón de euros) y un verano de duro trabajo, con operarios empleándose a fondo en tres turnos al día, el Canarias pudo tener un pabellón a la altura de lo que necesitaba en esa época, con su parqué, con nuevos tableros, con la reforma de las gradas, los vestuarios, los accesos... En resumen, una obra completa que recibió el visto bueno unas horas antes de la celebración de la primera jornada de la ACB del curso 86/87.

Apurando los plazos, el Ayuntamiento presentó el resultado a los medios de comunicación el 11 de septiembre, dos días antes del partido ante el Oximesa. "El pabellón Juan Ríos Tejera, una sorprendente realidad", tituló Jornada Deportiva. En esa misma semana, la cancha tuvo que pasar los exámenes definitivos bajo la supervisión de Eduardo Portela (ACB) y Miguel Díez Alegre (presidente del Colegio Tinerfeño de Árbitros), y con la presencia de Ángel Benigno González (concejal de Deportes), José Francisco Morales (arquitecto), Miguel Ángel Duque (aparejador) y Leonardo Rodríguez (de la empresa Obras Canarias), entre otros. La primera impresión dejó algunas dudas. Portela pidió "eliminar los fosos de los banquillos, arreglar dos escaleras que comunicaban la cancha con el palco, ampliar los puntos de luz, pintar una línea blanca sobre el escudo de la ciudad situado en el centro de la cancha...", informó Jornada. Pero hubo más. No estaban colocados los aros, algunos escalones seguían con una cobertura de cemento, la distancia de la pista y los banquillos con la grada era más corta de lo exigido... Para colmo, los marcadores electrónicos no habían llegado. "Hemos tenido problemas. No los recibimos en el vuelo previsto inicialmente. Parece ser que están en Madrid o en Barcelona", explicó el concejal lagunero. Por todo esto, la homologación tardó más de lo previsto, pero se firmó a tiempo, justo en la víspera del encuentro contra el Oximesa.

Con voluntad, últimos esfuerzos y una pizca de capacidad de improvisación, se solventaron los inconvenientes. El Canarias optó por tomar prestado el marcador del pabellón capitalino Paco Álvarez, y Díez Alegre aprobó el uso de una instalación que no cumplía, por unos 15 centímetros, la norma de la distancia del muro perimetral con la pista y los banquillos. Quitando esos detalles, el aspecto sí era convincente por los asientos de plástico por una "absoluta limpieza en las gradas con los colores de la ciudad" y por un "excelente parqué" que convirtieron el Juan Ríos Tejera "en un coqueto y acogedor pabellón".

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Eso sí, saltó a la vista que la búsqueda de aparcamiento iba a ser una pega. "Aquí no se dispone de suficiente lugar, de ahí que el Ayuntamiento haya decidido que sea en la avenida de La Candelaria la zona de estacionamiento, dejando la calle del pabellón para vehículos oficiales, así como para la guagua del equipo visitante y las unidades móviles", contó Jornada. Al final, el pabellón se estrenó hace justo 40 años e hizo historia.