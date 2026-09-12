El parque de La Vega incrementa en 37 las plazas de aparcamiento

El entorno del parque de La Vega, en San Cristóbal de La Laguna, cuenta desde esta semana con 37 nuevas plazas de aparcamiento tras la apertura al público de un espacio de estacionamiento junto a la avenida República de Argentina. La actuación amplía la oferta en una zona próxima al casco histórico Patrimonio de la Humanidad y rodeada de áreas residenciales, además de dar servicio a uno de los espacios públicos con mayor actividad de la ciudad.

Las 37 plazas se distribuyen entre diferentes tipos de vehículos. Hay 23 para coches convencionales, ocho para eléctricos o híbridos, cuatro para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida. El nuevo estacionamiento incorpora además la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos.

La intervención comenzó hace unos meses con el levantamiento del pavimento anterior. Los trabajos incluyeron el asfaltado del terreno, la delimitación y señalización de las plazas, la mejora de las condiciones de seguridad del vallado exterior y el soterramiento de las canalizaciones y del cableado necesario para instalar los puntos de recarga.

Las obras han sido desarrolladas por las áreas municipales de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y de Servicios Municipales. La primera asumió buena parte de las intervenciones sobre el terreno y la creación de las plazas, mientras que la segunda se encargó de las instalaciones relacionadas con la movilidad eléctrica.

La ubicación del nuevo estacionamiento cobra especial importancia por la actividad que concentra este sector de La Laguna. El parque de La Vega, denominado oficialmente Parque Pedro González, se encuentra cerca del casco histórico y está rodeado por diferentes zonas residenciales. También queda próximo al camino de Las Peras, al que acuden habitualmente numerosos vecinos para caminar y realizar ejercicio.

El parque supera los 22.000 metros cuadrados y reúne una amplia variedad de instalaciones deportivas y de ocio. Dispone de zonas de paseo, rocódromo, pistas de skate y BMX, cancha deportiva, área de calistenia y parques infantiles adaptados a diferentes edades. A ello se añaden amplios espacios verdes y un jardín acuático con un estanque central.

Un parque muy visitado

Las 37 nuevas plazas se suman a las ya existentes alrededor del recinto y en otros enclaves cercanos. El aumento de la capacidad de estacionamiento pretende responder así a la afluencia que soporta un parque utilizado tanto por residentes de los barrios próximos como por personas que se desplazan hasta La Vega para practicar deporte, pasear o utilizar sus zonas infantiles.

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La apertura del aparcamiento coincide además con otra actuación en marcha dentro del parque. El Ayuntamiento está reformando la cafetería de La Vega, que permanece cerrada desde principios de 2016. La previsión municipal es que vuelva a abrir durante los próximos meses con un modelo de gestión vinculado a la inclusión laboral de personas con discapacidad.