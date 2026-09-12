Tenerife se prepara para un domingo de más calor: hasta 32 grados y calima en medianías

La llegada del domingo traerá un nuevo ascenso de las temperaturas en Tenerife, donde el termómetro podrá superar los 30 grados en diferentes puntos de la isla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada también por la presencia de calima, especialmente en medianías y zonas altas, mientras que los cielos permanecerán en general poco nubosos o despejados.

En Santa Cruz de Tenerife se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 32, aunque la capital no será el único punto donde se alcanzarán valores elevados. La previsión apunta a que será probable superar los 30 grados en las medianías orientadas al sureste y, especialmente, en las zonas bajas del sureste del área metropolitana.

El ascenso térmico será de carácter ligero a moderado y se dejará notar sobre todo en medianías y cumbres. Las temperaturas mínimas también experimentarán cambios al alza en algunos puntos.

Nubosidad en el norte y calima en las zonas altas

El estado del cielo será variable en función de la vertiente. Las zonas bajas del norte de Tenerife tendrán intervalos nubosos durante las primeras horas, con tendencia a que los claros ganen terreno durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde podrían aparecer algunos intervalos de nubes en el sur.

La calima afectará principalmente a las medianías y zonas altas de Tenerife. Este fenómeno también estará presente en buena parte del Archipiélago durante la jornada.

El viento soplará del nordeste, flojo a moderado en las zonas bajas, mientras que en las cumbres predominará la componente este. La situación podrá favorecer un ambiente más cálido en determinadas zonas de la isla.

Canarias vivirá otro domingo de temperaturas altas

El ascenso de las temperaturas también se extenderá al resto de Canarias. Gran Canaria será una de las islas donde se registrarán los valores más elevados. Las máximas superarán los 30 grados en cumbres y medianías del sur y no se descarta que localmente se alcancen los 34 grados. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 24 grados de mínima y 28 de máxima.

En el conjunto del Archipiélago, el viento soplará del norte y nordeste con fuerza 5 o 6 y podrá alcanzar ocasionalmente fuerza 7 en el mar. Se espera marejada o fuerte marejada, mientras que en las costas del sur y suroeste de las islas el viento será más débil y variable, con fuerza 1 a 3 y mar rizada.

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También habrá mar de fondo del norte o nordeste, con olas de entre uno y dos metros.