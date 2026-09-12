Denuncian ante la Justicia la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife

La nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife, que restringe el tráfico en el centro de la ciudad, ha acabado en los tribunales. Las asociaciones de vecinos Barrio de El Toscal de Las Tribulaciones y Urban Centro El Perenquén, a través del abogado Felipe Campos, han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la citada normativa, aprobada de forma definitiva por el pleno del Ayuntamiento el pasado 24 de julio y que entrará en vigor este martes, 15 de septiembre. La Asociación El Perenquén ya logró en su momento tumbar la ordenanza de Tráfico del municipio y desmantelar el carril bici en algunas calles de la capital.

Este colectivo ciudadano también presentó un recurso contra el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones y contra la adjudicación del contrato para ponerla en marcha. Sin embargo, en esa ocasión, la Justicia avaló la tramitación de la ZBE por parte del Consistorio chicharrero, desestimando tanto este recurso como el que presentó el grupo municipal Vox en el mismo sentido. Ahora, el Perenquén y los vecinos de El Toscal intentan poner freno a la implantación de las restricciones al tráfico en el centro de la ciudad denunciando la ordenanza que las regula.

La asociación del centro y su abogado, Felipe Campos, ya han manifestado en otras ocasiones que en Santa Cruz de Tenerife no se supera ningún índice en cuanto a contaminación, por lo que no es necesaria la implantación de la ZBE. Asimismo, consideran que esta ordenanza limita las libertades de circulación de los ciudadanos y solo beneficia a los "ricos", a los que "tienen dinero para comprar un coche eléctrico".

La normativa municipal entrará en vigor el martes, aunque durante 18 meses no habrá restricciones ni multas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicó el pasado 24 de agosto la nueva ordenanza de la ZBE, que entrará en vigor este martes y, por lo tanto, se iniciará su implantación. Eso sí, el Ayuntamiento chicharrero ha aclarado que dicha entrada en vigor no implica la aplicación inmediata de restricciones a la circulación. Explica que ahora comienza un periodo de 18 meses de carácter exclusivamente informativo, "durante el cual no se aplicarán restricciones ni sanciones vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones".

Desde el área de Movilidad se indica que esta fase permitirá informar a la ciudadanía y facilitar su adaptación progresiva al nuevo modelo de movilidad, dando a conocer las condiciones de la regulación y las excepciones previstas antes de que las medidas restrictivas entren en su fase de aplicación efectiva. De esta manera, durante el próximo año y medio, la ZBE tendrá un "carácter meramente informativo", por lo que las condiciones actuales de circulación en la ciudad no sufrirán cambios y se podrá seguir circulando sin la aplicación de las restricciones contempladas para la fase posterior, insiste el Ayuntamiento.

La asociación de vecinos del centro logró tumbar la ordenanza de Movilidad y Tráfico, y desmantelar el carril bici

Éste aprovechará este periodo para desarrollar las acciones necesarias de información y divulgación, "con el objetivo de que la ciudadanía conozca con antelación el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones y pueda adaptarse progresivamente a su futura aplicación".

Perímetro

La Zona de Bajas Emisiones de la capital chicharrera se ubicará en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. En concreto, las restricciones afectarán a un total de 92 calles del centro de la ciudad, aunque en algunos casos solo se verá afectado un tramo. Entre las vías que formarán la ZBE se encuentran un tramo de la avenida del Barranco de Santos, toda la avenida de Anaga (Francisco La Roche), un tramo de la avenida Marítima, la calle Adelantado, Ni Fú Ni Fá, Alfaro, La Noria (Antonio Domínguez Alfonso), Arquitecto Marrero Regalado, San José (Bethencourt Alfonso), Bouza, Callo de Lima, Candelaria, Carmen Monteverde, Castillo, Clavel, Cruz Verde, La X, un tramo de Numancia, Doctor Miguel López González, Doctor Allart, El Pilar, El Saludo, El Sí, Emilio Calzadilla, Galcerán, Gaspar Fernández, General Gutiérrez, Imeldo Serís, Jesús Nazareno y José Murphy.

Horario

Para las restricciones de acceso, el Consistorio establecerá un horario, de lunes a sábado, de 7:00 a 20:00 horas. Éstas no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, patinetes y vehículos con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO, C y B, «que tendrán un acceso libre sin ningún tipo de trámite», aclara el área de Movilidad.

Vehículos afectados

En Santa Cruz de Tenerife, las restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero de 2001, es decir, que tengan más de 25 años, y a los de diesel matriculados antes del 1 de enero de 2006, es decir, que tengan más de 20 años.

Exenciones

Con respecto a los vehículos que, en un principio, sí se verían afectados por las restricciones, la ordenanza contempla un «amplio número de exenciones para facilitar su acceso, previo cumplimiento de determinados requerimientos», como la inscripción en el Registro Municipal de Vehículos o mediante autorización, que «tendrá carácter gratuito».

La exención a través del Registro Municipal se aplicará, entre otros, a los coches de residentes de la ZBE, los que estén de alta en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) del Consistorio en el ámbito delimitado dentro de la ZBE y los declarados registralmente por parte de las personas domiciliadas en la ZBE en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o de sustitución.

La nueva ordenanza también permitirá la modalidad de «autorización previa» como exención para los vehículos que sí se verían afectados. En este sentido, el área de Movilidad resalta que este apartado dedica una atención especial a los colectivos vulnerables, pues se permitirá el acceso, entre otras excepciones, a los coches de titulares que no lo puedan renovar por incapacidad económica, con ingresos que no superen dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como los de personas cuidadoras que acceden para atender a mayores o dependientes.

Clientes de los hoteles y coches con chófer

Por otra parte, y debido a los últimos cambios introducidos en la normativa por las alegaciones presentadas, también podrán acceder a la ZBE los clientes de los hoteles situados en el centro, independientemente de la antigüedad del vehículo, así como los coches con chófer, como Uber, que estén vinculados a establecimientos alojativos.

Multas

Una vez que finalice el periodo informativo y de adaptación a la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife, se empezará a aplicar el régimen sancionador en el caso de que se cometan infracciones. La ordenanza establece que ante el incumplimiento de las normas contenidas en la misma, será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en sus reglamentos de desarrollo. En líneas generales, la cuantía de las multas para los coches que circulen por una zona restringida sin autorización o sin disponer del distintivo ambiental exigido será de 200 euros.