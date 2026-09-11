Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano

La temida y peligrosa acera situada junto al Centro Comercial Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, en la que se producían numerosos incidentes debido a su elevada pendiente, ha desaparecido. El Ayuntamiento chicharrero inauguró este viernes, 11 de septiembre, la rampa que sustituye a dicha acera y que, según el Consistorio, cumple con la normativa de accesibilidad y pone fin al riesgo de caídas.

La apertura de esta nueva 'pasarela', que tendría que haberse ejecutado en unos 30 días, se produce cinco meses más tarde de lo previsto, debido a que se produjeron una "serie de incidencias" durante la realización de los trabajos. Entre éstas destacan el relleno "inadecuado" de la calle que se llevó a cabo durante la urbanización de los terrenos de la Refinería, según lo admitió el Consistorio, y la eliminación de uno de los pasos de peatones, cuya pintura fue "reaplicada" en sucesivas ocasiones sin reparar el firme.

La modificación del proyecto también provocó un incremento del coste de esta actuación, que finalmente ha supuesto una inversión municipal de 210.000 euros, un 20% más de lo presupuestado inicialmente. Las obras se iniciaron el 18 de febrero y consistieron, fundamentalmente, en la eliminación de la peligrosa pendiente de esta acera, "una de las más usadas de Santa Cruz". Esta se encuentra en la esquina de la calle Áurea Díaz Flores Hernández con Álvaro Rodríguez López.

El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señaló, durante la inauguración de la pasarela, que esta zona de la ciudad se había convertido en un "punto negro", en el que "todos los años se registraban muchas incidencias, debido a caídas, sobre todo cuando llovía". La acera tenía un desnivel de casi cuatro metros "desde la parte más alta hasta el final" y ahora, con esta actuación, resaltó el regidor, se ha construido una rampa que no llega al 10%, que "cumple la accesibilidad y que, por lo tanto, mejora una zona muy transitada de la capital".

"Yo creo que hemos resuelto muy bien la problemática que existía en este punto ubicado junto a un centro comercial y a numerosos puntos de interés de la ciudad. Esta intervención no solo beneficia a las personas con movilidad reducida, sino también a todos los ciudadanos", comentó el alcalde. En este sentido, recordó que este proyecto se ejecutó en el marco de los Presupuestos Participativos, pues fueron los propios vecinos los que solicitaron que se llevara a cabo esta actuación.

Colaboración ciudadana

José Manuel Bermúdez aprovechó para señalar que el Ayuntamiento sigue trabajando para convertir Santa Cruz en un municipio totalmente accesible, con diferentes obras. Eso sí, también solicitó la colaboración ciudadana, "porque no conseguimos nada si, por ejemplo, se aparca un coche delante de un rebaje de acera", agregó.

El máximo responsable en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aseguró que, gracias al trabajo que ha realizado el equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, la capital chicharrera es hoy una ciudad más accesible que hace diez años.