Con la llegada de la primavera y las altas temperaturas, es el momento de realizar el cambio de armario para guardar la ropa de invierno y colocar la ropa que se utilizará durante el verano. Para que esta tarea resulte más fácil año tras año se puede implantar un truco para acabar con la ropa que no nos ponemos nunca y así poder aprovechar el espacio.

Con la llegada de las redes sociales al día a día de las personas, son diferentes los contenidos que se pueden encontrar en ellas. Desde un tiempo en adelante, muchas de las cuentas que hay en las diferentes redes se dedican a los trucos del hogar y en ellas se muestra a otros usuarios diferentes técnicas para mantener la casa limpia, libre de malos olores y distintas formas de organizar el espacio. Ahora, con la entrada del buen tiempo, muchos son los consejos para organizar los armarios.

Pon las perchas del armario al revés

Es de lo más habitual que en los armarios se acumule ropa que nunca se ha utilizado y por mucho que esas prendas se observan cada día colgadas en el armario, se acaba escogiendo otra.

Para acabar con esas prendas de vestir que no han visto la luz del sol existe un truco que facilitará conocer la ropa que si se utiliza asiduamente. Se trata de colocar las perchas del armario al revés y ahora que se va a realizar el cambio de armario para colgar la ropa de primavera/verano, es un buen momento para implementarlo.

Para realizar este truco debes orientar las perchas al lado contrario del que lo haces normalmente y cuando utilices una prenda se deberá de volver a orientar la percha como has hecho siempre. De esta manera conocerás aquellas prendas que no te has puesto en todo el año y será más fácil tomar la decisión de donar la ropa o reciclarla.