Lo apalea con un cucharón por irse sin pagar los churros en Santa Cruz

Desconcertante. A veces solo tiene uno que salir a la calle para encontrarse con una situación surrealista que te mueve los pies del suelo, casi como si estuvieras viendo una película, si no fuera porque es real. Y en esta ocasión ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife.

Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el barrio santacrucero de Ofra, en concreto, en la céntrica Avenida Príncipes de España. Y como ocurre en estos casos, suele haber una persona que incrédula, comienza a grabar en vídeo lo que está sucediendo para subirlo luego a las redes sociales por si lo cuenta y no le creen. Este sería uno de esos casos en los que alguien te lo cuenta y, si no lo ves no lo crees.

Se trata de un altercado ocurrido este miércoles en la salida de una conocida churrería regentada por personas de origen chino en el Centro Comercial Yumbo. De pronto, uno de los trabajadores de este negocio comienza a recriminar a un individuo porque al parecer se ha marchado del local sin abonar la cuenta, según se ve en el vídeo subido en el perfil Al Límite de Facebook.

El enfrentamiento comienza fuera del local, donde quien parece que es el propietario del negocio sostiene un cucharón en la mano y amenaza con golpear a uno de los clientes al que acusa de irse sin pagar. Quien graba el incidente instiga al propietario a que golpee al cliente por ser un "carota". Sin embargo, la situación parece calmarse gracias a la intervención de un tercero, quien se coloca entre ellos para separarlos y mediar en la pelea, evitando así un desenlace más grave. Aunque, por ponerse en medio, casi alcanza también con el cucharón en la cabeza. De hecho, en las redes sociales apuntan a que esa otra persona acompañaba también al cliente que se habría marchado sin pagar y, por eso el propietario de la churrería, también intenta golpearle con el cucharón.

Lo cierto, es que la escena acaba con estas dos personas perdiéndose por la esquina del edificio del centro comercial mientras son perseguidas por el churrero.