La limpieza es uno de los puntos fundamentales para el cuidado del hogar, sobre todo en los aseos y en la cocina, donde las manchas son más propensas de aparecer. Una de las áreas que a menudo se descuida son los azulejos, que pueden acumular suciedad y manchas con el tiempo.

Desde la llegada de las redes sociales, últimamente en TikTok, se han vuelto muy populares los videos de trucos de limpieza que ofrecen soluciones rápidas y efectivas para los problemas de limpieza comunes.

Limpia tus azulejos con este truco

Yolanda, una 'tiktoker' de Motril, con casi un millón de seguidores, ha compartido recientemente un truco simple pero efectivo para limpiar los azulejos de la cocina y el baño. En su vídeo, muestra cómo envolver una mopa con un paño de microfibra humedecido con alcohol, lo que permite limpiar cada rincón de la habitación sin necesidad de utilizar escaleras o cambiar de herramientas. Según Yolanda, este método no solo limpia, sino que también abrillanta y seca rápidamente los azulejos, lo que ha causado un gran revuelo en la plataforma de redes sociales.

Además, el uso de productos naturales y económicos como el bicarbonato de sodio, el vinagre y el agua, para limpiar los azulejos también ha ganado popularidad. Esta técnica es fácil de implementar sin tener que gastar mucho dinero en productos especializados de limpieza. Para utilizarla, solo se necesita mezclar bicarbonato de sodio con agua para crear una pasta espesa, aplicarla sobre los azulejos y dejarla reposar durante unos minutos. Después, se debe rociar vinagre sobre la pasta y frotar con un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y las manchas. Finalmente, se deben enjuagar los azulejos con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la pasta y del vinagre.

El uso de estos trucos no solo es beneficioso para la limpieza de la casa, sino también para la salud de las personas y el medio ambiente, ya que no se utilizan productos químicos agresivos. Además, la simplicidad de estos trucos demuestra que la limpieza del hogar no tiene por qué ser complicada ni costosa.