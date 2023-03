Con la llegada de las redes sociales, muchos de los usuarios se dedican a subir videos mostrando recomendaciones para facilitar tareas domésticas u otros "trucos" para decorar. Este tipo de videos, en un corto periodo de tiempo, cogen mucha fama, ya que muchos de los videos son de real utilidad.

La usuaria de TikTok @masnatural, se dedica en esta red social a mostrar "trucos" que van destinados al hogar y a la decoración. La usuaria tiene más de tres millones de seguidores y una gran cantidad de interacciones en sus videos.

Secar los vasos hacia abajo

En un video que muestra la "tiktoker", asegura que secar los vasos hacia abajo es hacerlo de manera incorrecta. En el video destaca que, como es obvio por la ley de la gravedad, el agua caerá hasta abajo, pero podrá provocar malos olores si el vaso no tiene ventilación. La usuaria asegura que, "los vasos se coloca hacia arriba ya que el agua se seca por evaporación".

En el video que alcanza más de 140.000 "me gusta" y más de seis millones de reproducciones, las reacciones de otros usuarios no se han hecho de esperar. Muchos responden a la internauta afirmando que, los escurridores para secar la vajilla, están fabricados con agujeros para que los recipientes nunca queden totalmente tapados y estos puedan tener ventilación. Otros apuestan por las respuestas irónicas como, "tal vez no conoces lo que es un escurridor".

La mejor recomendación si no se dispone de escurridera es secar con un paño los vasos u otros componentes de la vajilla, si se dispone de escurridor, la mejor manera para secar los vasos, será colocándolos hacia abajo para que el agua caiga y no queden gotas en el interior, por lo que el video puede quedar totalmente desmentido.