¿Manchas de óxido? Este es el truco definitivo para eliminar el óxido y que la ropa quede como nueva

Prendas con cremallera, los barrotes de una reja o la puerta de metal. Todos estos artículos tienen en común que pueden estar fabricados con hierro o acero, dos materiales que se oxidan y que pueden manchar la ropa. Las manchas de óxido no sólo son características y vistosas, también son de las más difíciles de eliminar. No obstante, hay una buena noticia. Este tipo de manchas se pueden quitar. ¿Cómo? Sin frotar, con los remedios adecuados y con paciencia.

Pese a que la mayor parte de las cremalleras que se utilizan en la industria de la ropa están elaboradas con plástico, hay otras que se siguen fabricando de metal. Este tipo de cremalleras corre el riesgo de oxidarse si no se tiene cuidado. ¿Resultado? La cremallera está oxidada y han aparecido unas manchas naranjas en los alrededores de la cremallera. Lo mejor para evitar su aparición es seguir los consejos que da el fabricante para lavar la prenda. En el caso de que se pueda lavar, hay que cerrar la cremallera y lavar la ropa del revés. Además, conviene asegurarse de que la cremallera está bien seca y no se traba tras el lavado. De esta manera se puede evitar su oxidación.

Cómo eliminar manchas de óxido

Las manchas de óxido son complicadas, pero tienen remedio. Lo primero que hay que hacer cuando se detecta una mancha es actuar rápido. La rapidez es un factor clave para alcanzar el éxito, pues se evita que penetre en las fibras de la ropa. No importa que la mancha sea de vino, chocolate, óxido o fruta, hay que actuar rápido y no dejarla durante días. El segundo consejo es que no todas las manchas se frotan. ¿Por qué? Porque podemos lograr el efecto contrario, que la mancha se haga mucho más grande.

En el mercado se pueden encontrar muchos productos que quitan las manchas, pero en casa solemos tener a los dos enemigos más peligrosos del óxido: el limón y el vinagre. Los dos sirven para eliminar las manchas de óxido, pero hay que seguir una serie de pasos:

Limón y sal: hay que hacer una pasta de limón y sal. Se cubre la mancha con esta pasta y se deja actuar varias horas sobre la prenda. Luego se lava con normalidad.

Vinagre y limón: se rocía la mancha con vinagre blanco y el limón y se deja actuar. Se lavará con normalidad.

Uno de los mejores trucos para potenciar la acción de estos dos ingredientes es colocar la prenda al Sol mientras el remedio actúa.