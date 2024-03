TUI reconoce a Bahía del Duque entre los mejores hoteles del mundo

El hotel Bahía del Duque ha sido reconocido con los TUI Global Hotel Awards Quality Winner for 2024 como uno de los mejores hoteles dentro del programa de TUI, en base a las puntuaciones de los propios clientes del turoperador alemán. Para escoger a los mejores hoteles, los clientes reciben un cuestionario de satisfacción posterior a su estancia en el que valoran aspectos generales de sus vacaciones como la calidad del servicio, las instalaciones y la gastronomía, entre otras cuestiones.

La directora general del hotel, Cristina de Juan, agradeció este reconocimiento «que pone en valor, una vez más, la apuesta de Bahía del Duque por lograr el máximo nivel de calidad en el servicio para ofrecer a nuestros huéspedes la mejor experiencia durante su estancia». Por ello, mostró su satisfacción y agradecimiento a los clientes del turoperador «que han valorado y premiado nuestro esfuerzo, lo que supone una enorme motivación para continuar en esta senda de trabajo hacia la excelencia turística».

Este reconocimiento se suma a los prestigiosos galardones obtenidos por Bahía del Duque y su spa, Bahía Wellness Retreat, entre los que destacan: Mencey Futurista de Honor 2024 en la categoría Empresa Turística más Sostenible; Best Service en los Premios a la Excelencia de Condé Nast Johansen 2024; Best Destination Spa en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2023; Best Wellness Experience 2022 en los Beyond Luxury Awards; y Spain’s Best Hotel Spa 2022, en los World Spa Awards.

A esta lista suma el obtenido de manos de los lectores de la revista Condé Nast Traveler UK, que lo han reconocido como uno de los mejores hoteles del mundo en los Readers Choice Awards 2022.

Bahía del Duque, con una trayectoria de 30 años y elegido por muchos expertos como uno de los mejores establecimientos hoteleros de Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles.