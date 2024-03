Prohibido regar, llenar piscinas y lavar el coche: otro municipio de Tenerife restringe el uso de agua por la sequía

Icod de los Vinos toma medida para evitar el despilfarro de agua ante la declaración de emergencia hídrica fijada por el Cabildo de Tenerife este mismo mes.

Así, el alcalde del municipio norteño, Javier Sierra, ha emitido un bando municipal a toda la ciudadanía en el que se restringe el uso de agua potable en determinados casos, medidas según indica el propio texto se han tomado para asegurar y garantizar los recursos hídricos y cumplir con los objetivos de reducción del consumo.

A través de esta información pública se restringe el riego de jardines, huertas, árboles, zonas verdes y deportivas, de carácter privado, exceptuándose las situaciones de emergencia (estrés hídrico) y nuevas plantaciones.

Así mismo no se podrán realizar llenados de piscinas y fuentes que no tengan en funcionamiento un sistema de recuperación o circuito cerrado. Se recuerda la restricción de utilizar agua potable en piscinas desmontables o hinchables, y no está permitido el lavado con manguera de toda clase de vehículos en la vía pública.

El alcalde, además recuerda la prohibición de enlazar redes de agua de abastecimiento público con las procedentes de pozos o galerías, pudiendo, en caso de infracción, suprimirse el suministro por razones sanitarias.

En dicho bando se establece, además que la Policía Local y personal de ICODEMSA podrá realizar tareas de vigilancia y control del cumplimiento de lo establecido en ese documento y, en caso necesario, pondrá en conocimiento de la Alcaldía las conductas infractoras, que podrán ser sancionadas con las multas que correspondan según la legalidad vigente en cada momento.

En los canales de atención al ciudadano de ICODEMSA se atenderán las consultas que se produzcan en relación con las anteriores disposiciones, pudiendo utilizarse los mismos para comunicar cualquier información de pérdida o uso indebido del agua.