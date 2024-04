"De solteros borrachos a traficantes agresivos": el relato de un periódico británico tras una noche en una zona de ocio en Tenerife

"Tenerife tiene seguro de sol" rezaba una de las canciones más escuchadas de la década de los 70. Unas condiciones climatológicas que han hecho de la Isla un lugar en el que el turismo decide pasar sus días libres, con especial pasión por el sur de Tenerife. Allí, decenas de negocios se han enfocado en el visitante, incluso una de las zonas de fiesta más frecuentadas por los foráneos y los locales: Las Verónicas.

Este lugar, situado en Playa de las Américas, dentro del municipio de Arona, se ha convertido en un vergel de fiestas, música, diversión... pero también peleas y altercados. Es uno de los puntos nocturnos donde más sucesos se recogen a lo largo del año, incluso desde un diario británico ha sido catalogado como un "lugar sórdido".

Un periodista del Express ha hecho una crónica de una noche en Las Verónicas: "‘I visited Tenerife’s most notorious town and can see why locals complain so much’ (Visité el pueblo más notorio de Tenerife y puedo ver por qué los lugareños se quejan tanto).

@cosa_famosa

Zak Garner-Purkis, periodista que firma la noticia, describe que lo que vio en Las Verónicas iba "desde solteros borrachos que son el objetivo de strippers hasta traficantes de drogas agresivos, la zona de fiesta en Playa de las Américas es un lugar sórdido".

"Estoy observando cómo se desarrolla el caos desde un lugar con una notoria reputación por las travesuras de los turistas británicos"

La crónica comienza a la 1:00 de la mañana, donde "los británicos están con fuerza". Una mujer borracha que tropieza y casi la atropellan, un hombre corriendo en círculos con su barriga al aire, otro tambaleándose y haciendo sus necesidades o una pareja balanceándose hombro con hombro: "Estoy observando cómo se desarrolla el caos desde un lugar con una notoria reputación por las travesuras de los turistas británicos".

@cosa_famosa

El artículo sigue describiendo de manera negativa este lugar, hablando de situaciones en las que algunas mujeres "reciben una atención masculina que roza el acoso". Una atmósfera intensa que, según Garner-Purkis, "se intensifica por el hecho de que cada bar tiene al menos un par de despedidas de soltero y soltera".

Para cerrar su artíuclo, después de hablar de las bebidas que se venden, del interés de los promotores o de la manera en la que se utiliza a las mujeres como reclamo, el periodista cierra la crónica de su noche en Las Verónicas de una manera claro: "No se trata sólo de strippers o de licores fuertes, también hay drogas".