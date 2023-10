El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, urge la búsqueda de una alternativa al puerto de Los Cristianos, una vez ratificado el rechazo al proyecto de Fonsalía, en Guía de Isora, pues no hay tiempo para "discusiones teóricas".

En el último pleno del Parlamento de Canarias, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, dijo que el ejecutivo canario no cuenta entre sus proyectos impulsar la construcción del puerto de Fonsalía y que habrá que buscar una solución a la congestión en el puerto de Los Cristianos.

En un artículo, Casimiro Curbelo advierte este domingo de que "no tenemos tiempo para buscar. Hay que encontrar y hacerlo ya", porque las denominadas 'Islas Verdes' "no pueden admitir y no van a permitir que todo siga igual durante otro cuarto de siglo, discutiendo a nivel teórico qué alternativas pueden plantearse mientras nuestra conectividad entra en colapso".

Subraya que "el proyecto alternativo se llamaba Fonsalía"; una propuesta "lanzada hace más de veinticinco años y sobre la que parecía existir un consenso mayoritario" pero que "después de una inexplicable parálisis, como muchas de las grandes obras en Canarias, repentinamente fue abandonado".

"Y lo que ahora se propone, o eso he escuchado, es buscar otra solución", prosigue Curbelo, quien advierte de que las 'Islas Verdes' "no tenemos más tiempo. No podemos perderlo en interminables diálogos de sordos y comisiones de análisis".

"En las 'Islas Verdes' necesitamos una alternativa a Los Cristianos y la necesitamos con la máxima urgencia. Durante casi un cuarto de siglo se nos engañó con la propuesta de un nuevo puerto que luego fue abandonado. Que nadie piense que nos van a engañar durante otros veinticinco años con fuegos de artificio", abunda.

Y remacha: "No lo podemos permitir sencillamente porque nos estamos jugando el futuro de nuestra gente. Algunos deberían tenerlo muy presente".

El presidente del Cabildo de La Gomera recalca que en las dos islas capitalinas "se invierten cientos de millones en nuevos proyectos aeroportuarios y portuarios" porque "son conscientes de la importancia de las comunicaciones como instrumento al servicio del crecimiento económico, el desarrollo y la prosperidad".

"Nadie permitiría la asfixia portuaria en ninguna de las dos grandes economías de Canarias, pero es justo eso lo que están consiguiendo con La Gomera, La Palma y El Hierro", insiste.

Casimiro Curbelo analiza además que cualquier propuesta para crear un nuevo sistema de acceso viario al puerto de Los Cristianos supone "la práctica paralización" de la infraestructura o, al menos, "una seria limitación de su ya mermada operatividad" durante los años que duren las obras, con lo que "el remedio podría ser incluso peor que la enfermedad".

Y hablar del puerto de Granadilla como un posible destino alternativo supondría aumentar el tiempo de navegación entre media hora y cuarenta minutos, con el consiguiente aumento de los tiempos, del combustible y de los costos de las navieras mezclando además viajeros y mercancías con los usos de un puerto industrial, cosa que a largo plazo puede ser "un grave error logístico".

Curbelo abunda en que las 'Islas Verdes' "siguen padeciendo los sobrecostos de la doble insularidad que no solo castiga a sus poblaciones sino que hace extremadamente difícil la implantación de cualquier negocio".

Y añade que "la fragilidad" de las economías de estas tres islas podría sufrir "un golpe de gracia" si se colapsa el sistema de comunicaciones marítimas.

"Dicho mal y pronto: si nos tapan el tubo nos asfixiaremos. ¿Alguien cree que lo vamos a aceptar resignadamente?", plantea.