El artista tinerfeño del beso que arrasa en Barcelona: «Es un mensaje de amor»

«Simplemente quise mandar un mensaje de paz y amor». Es lo que quiso transmitir Alberto León, nacido en La Laguna pero afincado en Cataluña, con el mural que realizó en pleno centro de Barcelona, que arrasa en las redes sociales y se ha convertido en una atracción turística. La obra ha cobrado una gran relevancia en gran parte porque se hizo en un momento de gran crispación precisamente por otro beso, este en la boca. Fue el famoso piquito de Luis Rubiales, cuando era presidente de la Federación Española de Fútbol –dimitió el pasado domingo–, a la jugadora de la selección femenina Jenni Hermoso tras conseguir el campeonato del mundo el 20 de agosto.

El muralista explica que el objetivo era transmitir la naturalidad de un beso. «Solo hice el 50 por ciento. Puse a un personaje de perfil y el resto lo está creando la gente que se fotografía como si lo besara. Con esto quiero dar a entender lo fácil que es besar, siempre y cuando haya consentimiento. Los ciudadanos besan el mural de forma voluntaria y eso es maravilloso», detalla .

La figura del hombre ligeramente inclinado hacia delante, con un ramo de rosas a la espalda y los ojos tapados, en un gesto en el que ofrece sus labios, se ha convertido en centro de peregrinación a la calle Malcuinat del barrio barcelonés del Born. El artista tinerfeño confiesa que no esperaba que El Beso alcanzara tanta notoriedad: «Me están contactando de ciudades como Amsterdam, Lima, Londres o Berlín para que les lleve el mural. En Canarias también están locos por que lo exponga».

Hecha con pintura digital

La obra no es un cuadro. Está hecha con «pintura digital», técnica empleada para crear un objeto artístico en el ordenador mediante el uso de softwares gráficos. «Lo pasé al papel y lo pegué con cola en la calle», detalla Alberto León. La obra ha dado la vuelta al mundo y se ha ganado la simpatía de todos. O de casi todos. Y es que al principio tuvo problemas cuando lo colocó. A alguien no le debió gustar y lo quitó. Pero puso otro. «Sabía que hacer esto era irregular. Desde el momento en que intervienes en una pared pública, debes contar con autorización. No es el caso». Pero lo dejaron y triunfó.

La noche anterior, Alberto León navegó en internet para encontrar la esquina idónea e ir a tiro hecho. «Quería que estuviera muy bien ubicada. En el lugar elegido está la iglesia de Santa María del Mar detrás, la calle hace esquina, tiene buena iluminación y está cubierta. Mientras lo hacía ya había gente detrás haciéndome fotos».

Formado en Santa Cruz

El artista se formó en la escuela de arte Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife y completó su formación con un postgrado en la escuela Elisava de Barcelona. Más adelante, decidió emprender su negocio creando una galería propia en San Cugat del Vallés (Barcelona) y se consagró como uno de los artistas de street art y pop art más reconocidos de España. El arte callejero es un término que se utiliza para describir cualquiera que se realiza en espacios públicos, mientras que el arte pop es un movimiento que usa elementos de la cultura popular. «Soy más artista de estudio pero siempre me gusta salir a la calle. Mi idea es hacerlo más a menudo porque me he dado cuenta que es donde los trabajos tienen mayor repercusión», detalla.

En cuanto a su estilo, León se define como un artista que hace «crítica social», moviéndose por el marco de la actualidad, dejando a un lado la pintura figurativa, y realizando creaciones más conceptuales. «Tengo trabajos mucho mejores que este del beso, lo que no han sonado tanto porque no los he hecho en la calle», afirma el tinerfeño. Cuenta que su próxima pieza, que la presentará este domingo, será sobre la violencia de género titulada La mujer de la ventana.

La magnitud social de este mural es abismal. Cientos de personas acuden obligatoriamente a fotografiarse en la obra realizada por Alberto Léon. Sin ir más lejos, es de las piezas más virales del artista, aunque destaca otra de 2018, cuando el referéndum de Cataluña: «Por esa recibí muchísimos insultos y halagos a partes iguales. Me dieron bastante caña, pero uno ya sabe a lo que se enfrenta. Lo bonito de esto es generar ruido e interés», detalla el lagunero.

Con respecto a su futuro, el artista quiere aprovechar la visibilidad para hacer más ruido en otros países y otras ciudades punteras. Sobre sus trabajos en Barcelona, ciudad donde reside desde hace más de 12 años, quiere trabajar una obra sobre la delincuencia que hay en las calles. De momento, por Tenerife no tiene pensado hacer ninguna obra: «Voy muy poco a la Isla por trabajo, cuando voy suele ser en festividades y me gusta venir para disfrutar con la familia». No obstante, el año pasado realizó en La Laguna un mural el día de reyes magos donde los niños eran los que regalaban a los tres.