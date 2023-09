Los besos es algo tan unido al amor como los sentimientos. Un acto simbólico entre dos personas que se quieren mutuamente. Tristemente, se ha convertido en actualidad por la polémica creada por el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al besar sin consentimiento a Jenni Hermoso, pero aún queda esperanza para este acto.

Y es que en Barcelona se ha hecho viral un mural donde el beso se ha vuelto protagonista. Valga la redundancia, la obra se llama 'El Beso' y está firmada por un artista tinerfeño afincado en Cataluña.

Se trata de Alberto León, uno de los artistas de street art y pop art más reconocidos de nuestro país y que, como él explica en su web, expresa la libertad de su arte a través de mensajes positivos e imágenes provocativas y atractivas, que invitan a la reflexión.

El momento del beso

Con la acción del beso en plena efervescencia, León ha creado una obra para que "todo el mundo forme parte de ella y se sienta partícipe", como refleja en sus redes sociales. La figura de un hombre ligeramente inclinado hacia delante con un ramo de rosas tras su espalda, los ojos tapados y los labios preparados para dar un beso se ha vuelto famosa en las redes y ha situado en el mapa la calle de Malcuinat, Nº1, en el Barrio Gótico barcelonés, muy cerca de la Catedral de Barcelona.

En su mayoria, los visitantes de la obra que "da la bienvenida al turista y al mismo tiempo" convive "con los vecinos del barrio" se fotografían devolviendo el beso al apuesto modelo, aunque no siempre triunfa. Alguna vez ha sido rechazado por los viandantes, pero eso no ha hecho que esta reacción no sea fotografiada.

Alberto ha creado una obra aplaudida por todo el que la ve y que trasciende más allá de la pintura. El tinerfeño deja una reflexión acerca de la obra, pues propone "besarnos mucho más y seguir sembrando amor allá donde vayamos. Los besos son maravillosos cuando no son forzados y son mutuos". Se puede decir más alto, pero no más claro.

Una apasionado del arte

Alberto León, nacido en San Cristóbal de La Laguna, comenzó su formación en la tinerfeña escuela de arte Fernando Estévez, donde se formó en el campo del diseño gráfico. Esta formación la completó con un postgrado en la Escuela Elisava de Barcelona.

El street art y el pop art le llevan a comenzar su aventura artística en el año 2011, donde comienza a utilizar diferentes técnicas y estilos. Sus conocimientos en dibujo técnico y su pasión por la pintura le han llevado a ser uno de los artistas más reconocidos del panorama español, con obras vendidas en más de 20 países y, actualmente, exponiendo de manera permanente en las prestigiosas "Graffik Gallery" de Londres y en la "Gallery 27" de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.