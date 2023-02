El obispo avisa: “El demonio está constantemente tentándonos”

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, avisó este jueves en Candelaria de que «el demonio está constantemente tentándonos». Así se manifestó en la homilía de la celebración eucarística central de la Festividad de la Virgen de Candelaria. «Ustedes y yo somos tentados por el espíritu del mal constantemente y nos arrastra a hacer no la voluntad de Dios, sino nuestros caprichos, deseos, gustos…», lamentó el prelado nivariense.

Álvarez realizó una intervención en la que indicó que la «palabra clave» de la celebración era la «salvación». Más adelante preguntó: «¿De qué necesitamos ser salvados?». Y puso la atención en las que denominó las «enfermedades del alma». En concreto, se refirió a los «enfrentamientos, conflictos, divisiones familiares, abusos de personas, malos tratos, crímenes…». Y enlazó todo eso con el demonio, y defendió posteriormente la opción de ir por la vida «haciendo el bien».

Se expresó en esos términos en una Basílica de Candelaria repleta y ante una nutrida representación de las instituciones públicas. Y es que este 2 de febrero supuso el reencuentro de la Villa Mariana con la celebración de esta festividad en todo su esplendor una vez suprimidas las limitaciones derivadas de la pandemia.

Peregrinos que llegaban caminando, corriendo o en bicicleta; gente que vendía cosas varias en las inmediaciones del templo (tejas de la Virgen, lotería, almanaques…); puestos de turrones, bollería artesanal de Moya y hasta quesos de Fuerteventura, o una cola notable en un establecimiento de apuestas ubicado junto a la plaza. Todos eran indicadores de la jornada festiva que vivió Candelaria, que se convirtió, como suele ser habitual en estos casos, en un crisol social.

Decenas de autoridades

A las 11:30 horas partió desde las casas consistoriales hasta la Basílicas la procesión cívica junto al pendón de la Villa Mariana. Decenas de autoridades locales, insulares y regionales se sumaron al desfile. Se encontraban entre ellas, y entre otros, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos; el subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata, y el general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom.

La Banda de Música Las Candelas, así como representantes de las policías locales de Santa Cruz y Candelaria en traje de gala, estuvieron en una procesión que dio paso a la eucaristía presidida por el obispo y en la que la nota musical la puso el Orfeón La Paz de La Laguna, que cumplía este jueves 105 años. Además de sus advertencias sobre el demonio, Álvarez también pidió que se cumpla la palabra de Dios. «Podemos hacer muchos actos de culto, pero, si no obedecemos la voluntad de Dios, la religión está vacía», sostuvo.

Explicó el religioso en otro punto de la homilía que la candela que porta en la mano la Virgen de Candelaria se debe a que el niño Jesús que sujeta en la otra es «la luz del mundo». Y continuó en la misma línea: «Cristo es la luz que viene a iluminar nuestra vida».

Una hora y media después del comienzo de la misa fue el momento de la procesión. Como es tradicional, la Morenita salió a la calle en su trono y recorrió la plaza entre algunos vivas y aplausos, antes de volver nuevamente a su basílica. «La verdad es que estas fiestas siguen siendo días grandes para Candelaria y nosotros lo vivimos con mucha ilusión», celebró la alcaldesa candelariera, María Concepción Brito. «Comenzábamos después de las restricciones en agosto pasado y esta es la primera fiesta, tras estos años difíciles, y no ha podido ser mejor», manifestó la regidora local al hacer balance de los festejos.

Mary Brito, como es conocida la máxima responsable municipal, expresó que en la Villa Mariana están «muy agradecidos por todo el pueblo que se ha trasladado aquí a Candelaria para vivir estos dos días grandes». Y apostilló: «Y lo viviremos también seguro mañana y el fin de semana, porque son ya miles de personas las que cada fin de semana visitan Candelaria».

Uno de esos visitantes era Luisa de la Rosa, de 67 años y vecina del Norte de la Isla, y que este jueves decidió vivir un día diferente en Candelaria. «Le dije a mi hijo que me trajese porque tenía ganas de venir y porque, si no, uno se pasa todo el día en casa viendo la tele y no hace nada, y la verdad es que aquí se está bastante mejor», manifestó. «La verdad es que no esperaba tanta gente. Siempre en verano, en agosto, es cuando más personas vienen caminando, pero hoy está esto lleno», expresó.

De Garachico a Taco

Se podría decir que toda la Isla estaba este jueves presente en Candelaria. Bastaba preguntar a algunos visitantes para dar con procedencias de todo tipo. Los había que llegaban desde más cerca, de municipios sureños como Arafo o Fasnia; otros del Sur más lejano, como Arona, y tampoco era difícil encontrar a alguien de Garachico o La Orotava. Sobra indicar la alta presencia de vecinos del Área Metropolitana y, de una forma particular, de zonas como Ofra o Taco. Es el caso de Toño Díaz, de 42 años, y que acudió caminando desde el entorno de Calzados El Número. «Vinimos al golpito, bien, tranquilos, ni muy rápido ni muy lento», explicó sobre el recorrido realizado junto a varios amigos. Según recordó, en otras ocasiones y especialmente en las fiestas de verano, se ha atrevido a sumarse a un grupo que se desplaza caminando desde el municipio de Puerto de la Cruz y atravesando la Cordillera Dorsal. «Lo pasamos estupendo, aunque son muchos kilómetros», planteó.

Otro testimonio fue el de Carmen, del barrio lagunero de El Coromoto. «Yo siempre venía antes de que pasara todo lo de la pandemia y, después de que se fuera normalizando la situación, vine el verano pasado y también me animé a venir hoy», apuntó. «La verdad es que no lo hago por ninguna promesa en particular, sino por tradición, porque uno ha venido siempre y también tiene fe», indicó esta vecina de La Laguna.