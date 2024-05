El Kanka actúa este sábado en la plaza de la Candelaria: "La música tiene un poder súper potente para cambiar la conciencia"

La plaza de la Candelaria toma el testigo al García Sanabria como escenario de la programación musical. La noche del viernes, festival del bolero; la del sábado, cita con el cantautor malagueño en su décima visita a Tenerife, en el primer recital que ofrece en un aforo tan grande en Canarias, y de forma gratuita.

Ciudadano del mundo, ¿qué tal su relación con Tenerife?

Mantengo una relación exquisita con Tenerife. En general los canarios y andaluces nos llevamos guay. Tenemos un poquito el mismo perfil: gente un poquito más relajada, abierta... Tuve una novia chicharrera además hace un par de años, y tengo muchísimos amigos por allí... Todo genial salvo la parte del avión (se ríe).

Cambia el formato de su concierto: en abierto y para un gran público.

Hemos llenado todas las veces que hemos ido. Siempre siempre siento que responde muy bien el público.

¿Se rompe un poquito la magia del cantautor al ser un recinto grande?

Intentaré que no; la cercanía es más una actitud. Es evidente no es lo mismo tocar un teatrito para cien personas que en una fiesta, un gratuito, con toda la gente que va a ver allí. Vamos con la banda y llevamos un repertorio bailable, efectivo, y así encararemos este concierto. Mi proyecto es bastante versátil y se puede manejar en grandes espacios.

¿Es una cita para disfrutar de la música y también de la buena letra?

Empecé a escuchar música -no ya a componer, que también-, porque lo que me atrajo de la música era precisamente la letra. Desde Extremoduro y en otros ambientes muy distintos a Pedro Guerra, Ismael Serrano, a Sabina... músicos que lo empiezas a escuchar más por la poesía, por las cosas que dicen, por cómo lo dicen. Siempre me ha gustado mucho escribir, rimar, escribir, reflexionar sobre cómo se describía. Y entonces lo que más me atraía ya como consumidor era eso.

Vamos, que puntúa alto la letra en su canción.

Para mí nunca la letra es simplemente un sitio donde apoyar la voz y la melodía. La letra tiene que decir algo. Hay música simplemente para bailar pero a mí me gusta una letra con un contenido. Y sobre todo un compromiso. Si no, ¿qué sentido tiene cuando estás haciendo canción de autor? Si quieres tener algo personal, tiene que haber un compromiso, para empezar un compromiso contigo mismo. Si no existe eso, pues al final vas a poner un poco palabras vacías ahí. Sin el compromiso no se puede vivir con personalidad, creo yo.

¿Qué quieres que diga el público al término de su concierto?

La música, el arte en general, para considerarlo como tal, tiene que ser un poquito más que mero entretenimiento. Ojalá haya quien se emocione, quien se siente identificado, quien de repente reflexione sobre algo. La música tiene un poder súper potente para cambiar la conciencia: a mí me pasa también como oyente. Tienes un mal día y de repente una canción te puede poner en otro sitio completamente distinto. Ojalá pase algo de eso y la gente se lleve una experiencia mayúscula.

¿Cómo definiría a Tenerife?

Recuerdo que mi ex, que era de Candelaria, me contaba que llamaban a Tenerife en la Isla Amable y tiene mucho de verdad. Más allá de que el clima es envidiable, que se come rico, que hay tradición y cultura de vinos el paisaje es súper bonito. Más allá de eso, siempre me quedo con las personas. Lo que te hace que la visita a un sitio sea mejor o peor es el trato con la gente. Y sois súper amables, sois súper abiertos.

¿El Kanka canta para todas las ideologías?

Trato muchos temas universales y me parece que la mayoría de mis canciones son para cualquier persona del corte político que sea y de la estatura que tenga. Cualquiera se puede sentir identificado y se puede sentir afín. Vengo de cuna de izquierdas, pero me considero una persona abierta y tolerante. Falta mucho de que una persona se junte a tomar una cerveza con alguien de la ideología opuesta y se entiendan. Al final somos dos personas y todos intentamos hacerlo mejor porque pensamos que creemos en lo mejor. Aunque en mis canciones quizás se me pueda ver plumero en alguna frase concreta, me parece que son temas que se han tratado universalmente con responsabilidad. No le quiero decir a nadie, por supuesto, a quien tiene que votar. Yo reflexiono sobre cosas. Y si eso luego le hace a la gente reflexionar y llega a un sitio, pues de puta madre.

Algunas murgas han utilizado alguna de sus melodías para sus canciones.

No deja de ser poesía cuando se escribe para que predomine la rima. Se da en la canción de autor y en Carnaval. Cada uno hace su formato, pero en el fondo es muy, muy parecido.

¿Qué tema no se debe perder el público?

Afortunadamente hay varios que ya la gente se enfada si no los canto, como Canela en rama o Venga cuando venga, Volar... Los temas clásicos, si me lo pide un amigo en un guitarreo a lo mejor lo mando al carajo, pero en los conciertos hay que ser generosos y cantar esas canciones que llevan ya tanto tiempo en la vida de la gente; y por supuesto van a caer.