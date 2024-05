Añaza y Ofra, los primeros destinos de Tarife, el 'concejal de la silla', para vigilar a quienes tiran la basura

La denominada "campaña de la silla" de Santa Cruz de Tenerife, ideada por el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, para poner fin al vertido de basura en la calle, se iniciará el próximo martes, 28 de mayo. La insólita medida anunciada por Tarife, a través de EL DÍA, para ahuyentar a quienes dejan los residuos fuera del contenedor, que consiste en la vigilancia por parte del propio edil, "sentado en una silla", en los 28 "puntos negros" detectados en la ciudad, arrancará en los barrios de Añaza y Ofra. En concreto, la primera visita del concejal de la silla, cómo él mismo se denomina, tendrá lugar en la calle Luis Celso Guadalupe, en Añaza, en horario de tarde.

Tal y como lo publicó este periódico, el edil de Servicios Públicos de Santa Cruz ha decidido dar un paso más allá para acabar con la casi treintena de "puntos negros" localizados en el municipio, en los que "los vecinos, de manera reiterada, dejan las bolsas en el suelo, fuera de los contenedores, porque éstos se han movido unos metros para mejorar el servicio de recogida de residuos". Y es que, y según lo afirma el también primer teniente de alcalde, ni los reiterados avisos del Ayuntamiento, ni la intensificación de la presencia policial, ni la imposición de cuantiosas multas han logrado poner fin a estas "conductas incívicas". "Por eso, he decidido recorrer yo mismo estas zonas y sentarme en una silla a esperar que aparezcan los vecinos que no meten la basura en los contenedores. Entonces les advertiré que están incumpliendo la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos, por lo que pueden ser sancionados", manifiesta Tarife.

Para estas prácticas, tipificadas como infracciones graves, la nueva normativa municipal contempla multas a partir de los 2.000 euros, que podrían ascender hasta los 100.000 euros si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados. El concejal de Servicios Públicos apunta que acudirá a estos puntos con algún inspector de Servicios Públicos y solicitará también la colaboración de la Policía Local chicharrera.

Según el último informe elaborado por la empresa encargada del servicio municipal de limpieza en Santa Cruz, Valoriza, en la actualidad existen en la ciudad 28 "puntos negros" de vertidos "ilegales" fuera de los contenedores de manera reiterada.

Estos han aumentado en comparación con la cifra registrada el año pasado, cuando se detectaron 19. En concreto, estos puntos se localizan en el Barranco Jagua y en la calle Vía de Servicio Dársena P, en el Distrito Anaga; en la calle Emeterio Padrón Cruz, en el Distrito Centro-Ifara; en la calle La Piconera, calle Estanislao Brotons Poveda con calle Chiguergue, calle Fernando Arozena Quintero esquina Islas Filipinas, Fernando Arozena Quintero frente al número 3, calle Anatolio Fuentes García cruce de la calle 301, calle Fernando Beatuell esquina José Miguel Galván Bello, calle Castillo San Joaquín, calle Sansofé, Ramblas García Escámez y avenida de Los Príncipes, en el Distrito Ofra-Costa Sur; en la calle Miguel Hernández, Camino La Eermita, calle Granadilla y calle José Plácido Sansón, en el Distrito Salud-La Salle; en la calle Ibaute, en el número 17 de la avenida Luis Celso Guadalupe, en el número 15 de la avenida Luis Celso Guadalupe, en la calle Cataixa, en la calle Simón Rueda esquina con calle Guincho, en la calle San Borondón con Roberto Sánchez Suárez, en la calle Tagoro, en la calle Laderitas del Pilar, en Punta de Anaga, y en la calle Acorán, en el Distrito Suroeste.

"En muchas zonas de la ciudad se han reubicado los contenedores para mejorar el servicio de limpieza y recogida de residuos en Santa Cruz, pero estamos hablando de que se han trasladado tan solo a unos metros de donde se encontraban. Es que en algunos casos solo se han movido entre unos 10 y 20 metros. Lo que está ocurriendo es que algunos ciudadanos dejan la basura en el suelo, en el lugar en el que anteriormente se ubicaban los contenedores, en lugar de caminar unos metros más. Y esto no lo podemos seguir permitiendo", asevera Tarife. Este admite que, entre las posibles medidas a implantar, también ha valorado la posibilidad de no recoger la basura que no se coloca dentro de los contenedores. "Finalmente, lo hemos descartado, porque se generaría un problema de salubridad", agrega.