Así debes actuar ante las rabietas de tus hijos

Cuando los niños son pequeños, es normal se tengan rabietas que llegan a desesperarnos.

En muchas ocasiones no sabemos ni por qué surgen y otras veces no sabemos cómo actuar. Intentamos calmarles, les cogemos en brazos, hablamos... hacemos todo lo posible y lo que se nos ocurre, pero a veces no es suficiente. El punto que nunca debemos alcanzar es frustrarnos tanto que levantemos la voz. Y, por eso, te vamos a plantar cuál es la mejor manera de atender los berrinches de tus hijos, sobre todo en las facetas de menor edad, hasta los dos años.

De esta manera, te ayudaremos a comprender en qué momento evolutivo se encuentran y cómo debes actuar.

Las primeras rabietas

Las rabietas en los más pequeños es del todo normal. Los bebés, cuando empiezan a descubrir cosas, quieren cogerlas, tocarlas... y no siempre pueden. Eso les hace sentir frustrados y su manera de pedir algo es llorando.

En estos primeros meses, debemos ir enseñándoles que algunas normas que deben cumplir y, además, es momento de distraerlos con juegos cuando tienen una rabieta.

En los niños de 2 años

Cuando los niños son un poco más grandes, es normal que las rabietas se intensifiquen. Por eso, es necesario aprender a tratarlas desde bebés para evitar que se conviertan en una constante.

En este sentido, hay que aprender a entenderles y calmarles, sin dejar de acompañarles en este proceso.

Cuando ya esté relajado, es importante hablar la situación para que comprenda lo que ha sucedido y no tomar en cuenta cualquier palabra no apropiada de boca del menor.