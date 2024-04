Los mejores consejos para que tu bebé se duerma rápido

Con la llegada de un bebé al hogar, las rutinas cambian. El pequeño se convierte en la pieza principal de la familia y todo gira en torno a él.

Sin embargo, tanto cambio en muchas ocasiones implica que los padres no puedan descansar lo suficiente. Algo sumamente importante cuando la faceta de padre o madre se combina con la de profesionales que tienen que madrugar para atender a sus trabajos.

En este sentido, las noches suelen convertirse en toda una odisea, ya que no siempre los bebés son capaces de dormir tranquilamente durante toda la noche, lo que altera el sueño también de los mayores.

Por eso, muchas personas se preguntan si existen métodos para lograr que sus bebés se duerman rápido.

Un bebé durmiendo con su padre. / Canva

El descanso nocturno

Como es lógico, los recién nacidos no pueden dormir durante toda la noche, ya que, durante los primeros meses, se despiertan aproximadamente cada tres horas para comer. Con el paso del tiempo, este sueño se va alargando cada vez más, aunque esto no significa que no se desvelen durante la noche.

Muchas veces también se despiertan porque tienen el pañal sucio, por lo que a muchos padres les costará bastante tiempo adaptarse a esta nueva rutina.

¿Qué hacer para que los bebés se duerman rápido?

Además de estos momentos de desvelo, a los padres también les preocupa que sus hijos tarden en dormirse. Pero, en este caso, no te preocupes, porque te contaremos algunos trucos que ayudarán a tu bebé a dormirse más rápido: