España se enfrenta a una de las olas de calor más duras que ha tenido en plenas vacaciones. Este fin de semana la DGT espera millones de desplazamientos en las carreteras, y el calor puede causar muchos estragos si no se lleva mucho cuidado. Ya se ha advertido de las temperaturas de hasta 44 °C que se pueden alcanzar, es por eso que la jefatura de tráfico pide precaución al volante.

Miles de personas comienzan su periodo de descanso estos días, y otras volverán a su puesto de trabajo, formando grandes atascos en las carreteras. Además, los que vayan a la playa también se pueden encontrar con estas aglomeraciones, que aparte de ser muy pesadas, también llegan a desesperar a los conductores. Todo lo mencionado anteriormente junto a las altas temperaturas, es el cóctel perfecto para ver comportamientos poco adecuados que pueden provocar accidentes.

La DGT pide precaución y relajación

El mejor remedio para combatir el calor es relajarse y pensar. Los conductores no tienen que volverse locos ante situaciones así y deben pensar con sentido común. La DGT dice que lo mejor es tener calma y recomienda encender el aire acondicionado siempre que se pueda. Si no, siempre está la opción de tener las ventanillas bajadas, pero esto no funciona muchas veces porque el bochorno se cuela en el coche. También pide hidratarse con bebidas frescas, eso sí, nunca alcohólicas ni que puedan perjudicarnos. Es muy importante tener a mano agua o algún refresco que de algo de aliento cuando el sol apriete más.

📢El #calor 🌞🌡️es un factor que incide y afecta a la #conducción.



➡️ Enciende el aire acondicionado del vehículo o refresca bajando las ventanillas. 🍃



➡️Para para hidratarte con bebidas frescas (no alcohólicas). pic.twitter.com/RxXJws6Exz — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 9 de agosto de 2023

La DGT pide que no cojamos el coche en horas de máxima calor salvo que sea necesario y es fundamental, si se puede, que dejemos el vehículo en algún lugar con sombra o en parkings. De esta manera evitaremos un sobrecalentamiento del motor y de la gasolina, que en casos extremos, llegan a calcinar el automóvil.

Un consejo para no calentarnos es ventilar el coche antes de iniciar el trayecto. Abrir todas las ventanas antes de montar y dejarlo todo con corriente para que el interior no sea un infierno.