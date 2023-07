La Dirección General de Tráfico (DGT) es una institución española encargada de la seguridad vial. En nuestra vida diaria, es común encontrarse con situaciones que suponen un peligro para la circulación, muchas de las cuales están causadas por los propios conductores. Por lo tanto, la educación vial sigue siendo crucial y la DGT es una de las instituciones que se dedica a promoverla.

Recientemente, la DGT ha utilizado su cuenta de Twitter para aclarar una de las dudas más comunes entre los conductores en lo que respecta a las rotondas: ¿Está permitido salir de una glorieta desde los carriles interiores? La respuesta es "NO", según la DGT, y la obligación es salir por el carril exterior derecho (señalizándolo con el intermitente) para evitar colisionar con los vehículos que circulan de forma reglamentaria.

Salir de una rotonda por los carriles interiores no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también puede resultar en una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. En algunas circunstancias, incluso puede ser considerado como un delito de conducción temeraria.

Siniestros

De acuerdo con los datos de la DGT del año 2020, uno de cada tres conductores implicados en siniestros en glorietas cometían alguna infracción, principalmente no respetar la prioridad, la velocidad excesiva y no mantener la distancia de seguridad. No respetar la prioridad de paso es una de las infracciones más comunes, ya que los vehículos que circulan dentro de la rotonda siempre tienen prioridad.

El exceso de velocidad también es una de las principales causas de los accidentes en las rotondas. Por lo tanto, es importante reducir y adaptar la velocidad al aproximarse a una rotonda.

En resumen, es importante recordar que salir de una rotonda por los carriles interiores está terminantemente prohibido y puede resultar en multas y retirada de puntos del carnet de conducir.