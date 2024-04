Los diez errores que cometes a la hora de ordenar tu recibidor... y no lo sabías

El recibidor es la primera tarjeta de presentación de un hogar, por lo que si ya es importante mantener en orden la vivienda, cuanto más en esta estancia de la casa.

El problema es que muchas veces se acaba convirtiendo precisamente en esa zona en la que se coloca todo: objetos de uso prácticamente diario o los más recurrentes al menos para tenerlos a mano inundan un espacio que no siempre es grande. Y es cuando cunde el caos y el desorden.

Para evitarlo, los profesionales lanzan no solo una serie de tips y trucos para mantener el recibidor organizado sino que además desde la Asociación de Organizadores Profesionales (APDO) y el Colectivo Spark Joy de KonMari, han elaborado un decálogo de objetos prohibidos para esta estancia.

Publicado en una importante revista de decoración, las recomendaciones de estos expertos permite que el recibidor pase de ser un espacio sobrecargado en un refugio organizado, creando la puerta de acceso perfecta a tu hogar.

Muebles

Suelen ser la primera elección cuando se trata de decorar el recibidor de casa. Se buscan con estantes para decoración pero también con cajones o almacenamiento que permita guardar cosas de uso más o menos cotidiano. Pero pueden ser un error.

Según el estudio Lemon and Lime Interiors, los muebles no son un buen aliado cuando el recibidor es pequeño: "Si tu recibidor tiene un tamaño más bien modesto, evitarás el desorden no colocando muebles en él", afirman. Lo mejor es optar por muebles multifuncionales para aprovechar al máximo el espacio y el almacenamiento, y elegir un diseño estilizado si nuestro recibidor da a un pasillo estrecho.

Abrigos

Seguramente son las prendas que con más frecuencia pueblan el recibidor de tu hogar: lo más fácil es dejar los abrigos y chaquetas en esa estancia en lugar de guardarlos en un armario.

Tanya Sanyal, propietaria de Organised Joy y miembro de APDO y del Colectivo Spark Joy, aconseja guardar solo una o dos chaquetas en el recibidor: "A menos que tengas un armario en condiciones en el recibidor, cualquier otra cosa es como plantar una semilla para que crezca el desorden y la acumulación constante", asegura.

Zapatos

"Todos disfrutamos admirando nuestra colección de zapatos, pero el pasillo o el recibidor no son los lugares ideales para guardarlos", advierte Rosie Barron, miembro de APDO y Spark Joy Collective, y fundadora de The Tidy Coo. "Tener muchos zapatos en esta pequeña zona de la casa puede ser un verdadero problema. Es mejor guardar los zapatos fuera de temporada en cajas en el armario y dejar fuera o en el zapatero solo los pares que se usan a diario". Piensa en las botas de agua y las zapatillas de deporte que suelen esconderse en el fondo de la pila de zapatos, y guárdalas hasta que las necesites.

Uno de los dilemas comunes en las casas familiares es que los padres compran calzado para sus hijos, pero nunca retiran del zapatero los que les quedan pequeños. Una solución para controlar esta situación es mantener en el pasillo solo los zapatos "de temporada" y retirar regularmente los que no se usen. De esta manera, será mucho más fácil encontrar los zapatos necesarios en cualquier momento.

Patinetes, bicis y carritos

El escritor y crítico literario de mediados de siglo Cyril Connolly dijo: "No hay enemigo más sombrío del buen arte que tener el cochecito del niño en la entrada", y es cierto. Cochecitos, patinetes y bicicletas no solo desordenan lo que debería ser un espacio despejado, sino que también pueden suponer un peligro.

"Si es posible, los cochecitos y las sillas de paseo pueden colocarse en otra habitación de la casa, ya que en la entrada pueden resultar un estorbo y una distracción o un peligro de tropiezo", dice Elaine Penhaul. Su sugerencia es buscar una alternativa para los objetos voluminosos con ruedas, como intentar habilitar un espacio común en la comunidad de vecinos o invertir en un cobertizo o trastero exterior seguro, impermeable y con cerradura.

Plantas

Nos encantan las plantas de interior y, por lo general, las macetas son un complemento acogedor para el recibidor, pero hay que elegir bien. "Piensa primero en el tamaño", dice Elaine Penhaul, y añade: "Yo evitaría las plantas grandes porque ocupan mucho espacio. Si no tienes espacio para plantas naturales, cuelga un cuadro o un papel pintado con follaje o flores que conecte el exterior con el interior".

Mimi Bogelund odia "las plantas muertas y las flores y plantas artificiales cutres y polvorientas". Es preocupante lo fácil que resulta olvidarse de cuidar una planta en el recibidor, porque es una habitación en la que normalmente solo estamos de paso. Su consejo es revisar las plantas con regularidad y, si necesitas añadir algo verde, prueba con plantas o flores artificiales, pero asegúrate de quitarles el polvo con regularidad.

Espejos

Los espejos son elementos populares en los recibidores, ya que pueden ayudar a crear una sensación de amplitud y luminosidad en espacios pequeños. Sin embargo, es importante tener cuidado con el tamaño y la ubicación de los espejos, ya que los que son demasiado grandes pueden dominar visualmente el espacio y hacer que se sienta abrumador. Opta por espejos de tamaño moderado y colócalos estratégicamente para maximizar su impacto sin comprometer la funcionalidad del espacio.

Cuencos: llaves y cartas

Están en casi todas las casas: un cuenco enorme con un interesante diseño y que sirve para colocar absolutamente de todo. "Es un imán para el desorden", afirma Rebecca Jo-Rushdy, fundadora de Spark Joy and Flow, que aboga por tener cajones o contenedores de almacenamiento específicos definidos para estas pertenencias.

Entre los principales se encuentran dos objetos: llaves y cartas (sí, todavía existen). El recibidor es el peor lugar para colocar la correspondencia: si acumulas una pila de cartas, folletos y panfletos, además de resultar antiestético, conseguirás perder las importantes. Lo mejor es que cuando entre correo, nos ocupemos de él cuanto antes.

En cuanto a las llaves, aunque todos lo hacemos, lo cierto es que el recibidor tampoco es el lugar ideal. "En caso de robo, son justo lo que buscará el ladrón", afirman los expertos.

La moda de las tote bags

¿Ves esa colección de tote bags que tienes en el recibidor desde hace meses, esperando a que les busques una utilidad, las laves o las tires? "Asegúrate de tener una 'política de entrada' en función de su valor o utilidad y si no cumple ninguna de ellas, sácalas cuanto antes de tu casa", dice Victoria Nicholson.

Puedes reciclarlas y utilizarlas para guardar cosas, como envoltorio de regalos, para transportar el papel o el vidrio a los cubos de reciclaje o al punto limpio, o los objetos rotos que van camino de ser reparados (que colocarás en la zona de tránsito). No podemos asegurar que consigas deshacerte de todas, porque a veces su diseño es muy tentador y queremos quedárnoslas, o nos recuerdan a un evento en el que lo pasamos especialmente bien, pero ¡ojo!: a poco que te descuides, enseguida tendrás más.

Atentos al suelo

"Un suelo desordenado hace que todo el espacio a su alrededor parezca un caos", señala Jenny Hayes, miembro del Spark Joy Collective y coach de estilo de vida. Para resolver este problema, la clave está en recogerlo todo. Utiliza cestas, rieles o armarios para guardar abrigos, sombreros, zapatos, ropa de cama, bolsos, juguetes y cualquier otro objeto que esté disperso por el suelo. Es importante elegir un sistema de almacenaje práctico que no comprometa la calidad ni el diseño, ya que los percheros y los zapateros son piezas fundamentales en cada hogar y contribuyen en gran medida a mantener la casa ordenada.

Nuestros expertos coinciden en que las mochilas escolares suelen ser uno de los elementos que más se dejan en el suelo del recibidor. Recomiendan colocarlas en las habitaciones infantiles, en ganchos a la altura de los niños, para mantener el recibidor despejado y organizado.

Decoración y recuerditos

Aunque es tentador decorar el recibidor con adornos y elementos decorativos para darle personalidad, es importante evitar la sobrecarga visual. "Un exceso de decoración puede hacer que el espacio se sienta abrumador y desordenado", señala Craig Hoareau, director de A Tidy Mind London. Opta por piezas decorativas minimalistas y selectas que complementen el estilo de tu hogar sin saturar el espacio.

También es tentador exhibir recuerdos y objetos personales en el recibidor para agregar un toque personal, acumular demasiados puede generar desorden y distraer la atención de los elementos clave del espacio. Limita la cantidad de recuerdos y objetos personales que exhibes en el recibidor para evitar que se vea abarrotado. Selecciona cuidadosamente los elementos que realmente agreguen valor estético y emocional al espacio, y considera rotarlos ocasionalmente para mantener la frescura y la organización.