El TEA de Santa Cruz transmuta por un día en Tokio y Seúl

No parecía, por el entorno, tratarse de Tokio o Seúl con La Concepción a un lado y el MUNA detrás del escenario principal, pero el entusiasmo de los seguidores del cosplay, el manga o los ritmos coreanos transformó, durante la tarde de ayer, los alrededores de Tenerife Espacio de las Artes (TEA)en una especie de embajada de Asia. Hoy culmina en idéntico escenarioTecnoPlay, el tercer bloque de Tecnológica 2024. «Esto no es un disfraz; esto es una forma de vida». Sentencia lo que siente con esta frase Laura, amante del cosplay, que enfila, caracterizada como un personaje de ese mundo tan peculiar entre el cómic y la animación, el TEA. Todos los caminos de los apasionados –y no son pocos en la Isla– del anime japonés o el k-pop coreano conducían hoy al entorno de la iglesia de La Concepción y el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) en Santa Cruz de Tenerife. No eran ni Tokio ni Seúl, pero el entusiasmo de la embajada asiática no decayó por eso. Ni mucho menos. La segunda jornada de TecnoPlay, el tercer bloque de Tecnológica Santa Cruz-Grupo Canaauto, convocó a bastante gente alrededor de los ritmos de Asia y la cultura de los videojuegos. Coincidía el horario con el Tete, pero este es un público distinto. Muchos jóvenes, pero también bastantes madres y padres que acompañaron a sus hijos adolescentes entre resignados y partícipes de sus aficiones y gustos musicales.

Las carpas del juego

El acceso desde el puente Serrador permite pasar, a través de la rampa de entrada a la biblioteca, por diferentes carpas, llenas sobre todo de chicos y chicas. Desde el F1 Spanded a Ultima Informatica, la referencia del PC Gaming en Canarias. Los ojos de un troglodita tecnológico pueden servir para tener una perspectiva desde otro ángulo de un evento así, pero es inevitable que se fijen en el puesto de Fabricando Nostalgia, la asociación cultural creada en 2021 para reproducir los juegos recreativos de los años 70, 80 o 90. De los marcianitos al primer tenis en pantallas que hoy parecen como mínimo del Pleistoceno. Paréntesis: cuántos recuerdos de juventud vienen a la mente con solo escuchar el sonido de las bolas impulsadas por aquellos flippers.

En primera persona

Por la rampa suben Manuel, balear de Menorca, Claudia, andaluza de Granada, y Silvia, de Madrid. Residen por trabajo en Tenerife. Manuel (28 años) y Silvia (24) van de civil, pero Claudia (28) se ha caracterizado de Ai, un personaje de anime, la animación del manga en cosplay. Es algo que «me encanta y es mii hobby». Echa de menos la posibilidad de convertirse en cosplayer profesional, algo habitual en Asia, a través de la participación en eventos o lanzamientos publicitarios, aunque valora que «empieza ya a haber algunos ejemplos en España». Un poquito mas abajo, David y Lucas, 5 y 7 años, rubitos con pinta de pillos se sacan una foto para la posteridad delante de un enorme Supermario. Sus padres, Marcos y Eda, explican que vienen del sur y en principio a visitar el Museo pero que al escuchar el bullicio se incorporaron para disfrute de los críos. Un hinchable de Mazinger Z parece vigilar en la esquina. Más nostalgia. Guiño y respetos a Akira Toriyama, creador de la mítica animación Dragon Ball, recientemente fallecido.

Aia tecnológica

Otro pequeño tramo del recorrido para llegar al mundo asiático más moderno. En el escenario comienza el concurso de grupos de k-pop. Son veinte formados por chicos muy jóvenes. Aquí se dan todos los ingredientes de los certámenes musicales:presentador con voz y espíritu de speaker, jurado (femenino, tres chicas), un público (juvenil) entregado que ocupa poco a poco los espacios o un back stage lleno de ensayos de coreografías y nervios. Como los que acaba de dejar atrás, después de la actuación «que salió súperbien», Cecilia, hermana de Cynthia, la cuarta parte de Hskysme –los nombres son tan sugerentes como complicados– que completan Joey, Dania y Paula, tres chicas y un chico, dos del Sur –Ciyntha y Cecilia llegan de Las Rosas, en Arona– y dos de Santa Cruz . La hermana mayor está ronca de tanto animar porque cada grupo tiene su fiel afición. Explica cual representante que ellos son amigos y que «les encanta el k-pop y cualquier baile porque se presentan a todo concurso. «Se sacrifican mucho ensayando para eso» subraya.

Más actividades

Entre las carpas que ofrecen productos relacionados con este mundo tan especial está nymeriacomics, de La Laguna, con tienda online y física en el número 29 de la calle Alonso Suárez Melián. Miguel explica que «hemos venido a buscar publicidad, sobre todo, aunque también vendemos para sacar algo por encima del coste. Hoy (ayer) es el día más fuerte y tal vez mañana (hoy) también por la cercanía del Rastro». Su especialidad:juegos de mesas, cómic y miniaturas para pintar. Destinados a todos los públicos y edades. Alrededor de la rampa hay puestos para actividades. Clásicas como los de pintura o papiroflexia y tan curiosas como la de Crime City, una especie de buscando a Wally para detectives. Andrés explica: «Fue ganador del Juego del año en 2021». Hoy se le puede dar por última vez en su tercera jornada al tecnoplay. De momento, Game over, insert coin.