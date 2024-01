Vuelven las colas de la vergüenza al aeropuerto Tenerife Sur de turistas esperando por un taxi después de llegar a la Isla. Los problemas se repiten en los días de más llegada de vuelos y las medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el que con el sistema vigente tiene la competencia de ordenar este servicio de transporte, no están funcionando.

La gestión de los taxis granadilleros, con el único refuerzo de los de San Miguel de Abona en casos excepcionales, se ve completamente desbordada e incapaz de poner fin a un problema que transmite una penosa imagen de la Isla, cuya principal industria es precisamente la turística.

Las fotos y vídeos de filas interminables de turistas y residentes esperando por un vehículo volvieron este viernes por la tarde. Fuentes de las empresas turoperadoras aseguraron que los organizadores del servicio, montado por los propios taxistas de Granadilla, están siendo incapaces de resolver el caos. Faltan medios y profesionalidad para atender al segundo aeropuerto con más pasajeros de Canarias y el séptimo de España, con más de 10 millones al año.

Las fotos y vídeos de filas interminables de turistas y residentes esperando por un vehículo volvieron este viernes por la tarde

Estas empresas y otras, como las hoteleras, exigen que se insularice de una vez el servicio de taxi en el aeropuerto de Tenerife Sur; es decir, que taxis de toda la Isla puedan recoger pasajeros en la instalación y no solo los de Granadilla y en casos excepcionales los San Miguel de Abono, como ocurre ahora.

La estampa, que da tanta mala imagen a la Isla, se viene produciendo en los últimos meses en los momentos de más llegadas de vuelos a Tenerife Sur. Afecta en especial a la zona de espera por un taxi.

El problema se debe a varios factores: el ya comentado de que solos los taxis de Granadilla y San Miguel de Abona pueden recoger pasajeros con la regulación vigente, los atascos en la cercana autopista del Sur y que no se haya desarrollado el protocolo en este recinto aeroportuario como área sensible, declaración que fue aprobada por el Cabildo de Tenerife en 2012 pero que no se desarrolló.

Esta declaración de área sensible, que no se ha puesto en práctica aunque ahora la quiere retomar el nuevo Gobierno insular presidido por Rosa Dávila (Coalición Canaria), permitiría que en los momentos de llegada masiva de vuelos, taxis de otros municipios también puedan recoger pasajeros.

Después de que el Cabildo anunciara que recuperaba el proyecto para declarar el aeropuerto del Sur como área sensible, para acabar con este problema, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya alcaldesa es la socialista Jennifer Miranda, decidió de forma unánime en el pleno del pasado 30 de noviembre rechazar esta declaración.

El Cabildo y los empresarios exigen para resolver el problema que el aeropuerto sea declarado área sensible, pero el Ayuntamiento de Granadilla se niega

El Consistorio granadillero se opuso a la declaración de área sensible de la forma más contundente posible: a través de una moción institucional respaldada de forma unánime por todo el pleno.

La mencionada moción, presentada por los integrantes del Gobierno granadillero (PSOE y PP), incluye un protocolo de actuación en los casos en los que la cola de pasajeros que esperan por un taxi en el recinto aeroportuario supere los 20 minutos. Pero está fracasando porque las imágenes de las colas siguen llegando desde Tenerife Sur.

Lo curioso es que CC y PP en el Cabildo, que gobiernan en pacto, urgen de forma contundente la declaración de área sensible de Tenerife Sur para acabar con estas colas, que abocan a los turistas a esperas superiores a una hora, pero sin embargo en Granadilla los representantes de estos mismos partidos votaron en contra de esta medida.