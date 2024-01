Mujer, de unos 50 años y residente en un pequeño municipio de Tenerife «sin que pueda darle más datos por confidencialidad» apuntan las fuentes. Es el perfil de la tinerfeña que logra cancelar su deuda de 350.000 euros gracias la Ley de Segunda Oportunidad. La exonerada, tras sufrir una baja médica, no pudo hacer frente a los préstamos que había solicitado a tres entidades financieras– y a sus correspondientes intereses – para ayudar a su familia. La sentencia dictada por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife otorga a la demandada el denominado técnicamente Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) frente a los demandantes. En este caso dos bancos, una entidad financiera de crédito al consumo y la propia Agencia Tributaria, representada en la causa por el Abogado del Estado, ya que la afectada tampoco pudo afrontar sus obligaciones con Hacienda a partir de sufrir un cambio con el progresivo deterioro en su situación económica.

El proceso

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, protagonizó el proceso judicial de de esta tinerfeña hasta lograr la cancelación de la deuda. Su origen está en que la familia «de sangre» (tiene un hijo) acudió a ella porque entonces tenía un buen salario. Debido a la baja médica, la cantidad adeudada, junto a los intereses contraídos, hizo que cayera en situación de insolvencia.

Los detalles

Como explican los abogados del bufete, el caso de esta mujer se resume en que «la deudora solicitó un préstamo para la familia con la condición de que lo pagarían ellos». Finalmente, «no pudieron hacerse cargo de la cantidad adeuda y la tuvo que asumir ella». Meses más tarde, «debido a un problema de salud, estuvo de baja médica y sus ingresos se redujeron drásticamente». Para pagar los préstamos, «solicitó nuevos créditos y se le acumuló una gran cantidad que no logró devolver». Una cantidad que sumó en total 350.000 euros hasta convertirse en una de las mayores de estos casos en Tenerife.

La ley

España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en 2015. El origen de la legislación se ubica en Estados Unidos desde hace ya más de 100 años. Aunque a ella se acogieron figuras de la magnitud de Walt Disney o Steve Jobs, la mayoría eran personas desconocidas y anónimas que no podían asumir sus deudas. Su espíritu es el de ofrecer una segunda oportunidad a quienes han vivido un aparente fracaso. De esta forma se elimina también el estigma injustificado.

El despacho

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, el mismo año en el que arrancó la Ley de Segunda Oportunidad. Desde entonces supera la cifra de 180 millones de euros exonerados a más de 20.000 personas de diferentes comunidades autónomas. El objetivo es no dejar a nadie sin esa segunda oportunidad y que puedan empezar de nuevo desde cero, reactivándose en la economía, y dejando de recibir también las angustiantes llamadas de los bancos y las entidades financieras. Se prevé que esta cifra continúe incrementándose en las próximas fechas debido al mayor grado de conocimiento de la legislación.

Los requisitos

Esta ley permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años o que actúe de buena fe en todo momento. Ya no está en vigor, como ocurría al principio, que el importe debido no superara los cinco millones de euros.