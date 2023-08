Así se sienten los desalojados del Norte de Tenerife: «Es muy duro no solo salir con lo puesto sino dejar las cosas allí»

El terrero José Álvarez Gutiérrez y las naves próximas de titularidad municipal se han convertido en el punto de encuentro de centenares de vecinos –4.000, según el alcalde, Juan Acosta– que están afectados por el incendio y el humo en Santa Úrsula. Hasta el recinto se ha desplazado la mayoría del personal municipal para registrar cada caso y prestar atención puntual. «Muchos acuden para comunicar que no están desalojados pero tienen humo en su casa, y preguntan qué tienen que hacer». «Aunque parezca mentira y sea de sentido común también se ha tenido que pedir a la población que no vayan estos días a vendimiar», explican a las puertas del terrero de lucha miembros de la Corporación.

Pendiente del reparto de agua, el alcalde, que hace un alto que desde el miércoles de la semana pasada, cuando ya se sabía del incendio, «nos preparamos ante la proximidad del incendio», y se habilitó la instalación de lucha canaria y las naves, a donde comenzaron a llegar los primeros desalojados en la madrugada del viernes al sábado. «Santa Úrsula tiene 15.200 vecinos y 4.000 están evacuados, aunque la mayoría están realojados con sus familias y doscientos pernoctan en recursos municipales», precisó.

Juan Acosta destaca que «la gente se ha volcado para cubrir los desayunos, almuerzo y cena, como el caso de un restaurante del Sur u otro de Bajamar, o también la empresa Sánchez Bacallado, al margen de los catering que se remite desde la cobertura del Gobierno de Canarias.

Igual ocurre con el alto número de voluntarios que se han inscrito en el ayuntamiento, tanto para ponerse a disposición para limpiar, psicólogos, enfermeros. Recuerda que desde el ayuntamiento se tutela a cada uno de los desalojados que precisan ir a su casa a coger ropa o medicinas, y cuyo acceso solo lo pueden hacer acompañados por personal municipal.

También destaca la cobertura que se ha dado para los animales a través de la Casa del Ganadero, en La Laguna, para aquellos de mayor porte, mientras precisamente en una de las naves que se localizan junto al terrero de lucha de Santa Úrsula se ha habilitado una nave en la que conviven sus dueños, incluso familias, con las mascotas.

Entre los desalojados, Manuel César Perdomo, que se encuentra con su hija Ana Belén y su nieto Roberto González, que han estado estas noches en casa de un familiar y que desde ayer la pasaron en el terrero.

En la nave donde conviven los dueños con sus mascotas, Pili Martín, de la zona Tosca, en la parque alta de Santa Úrsula. «Desde casa veíamos el fuego todo el día con preocupación hasta que a las cinco de la mañana del sábado vinieron a buscarnos, y nos marchamos con mi hija de dos años y dos perritos». Su pareja, Aythami, camarero, estaba unos días de vacaciones y precisamente surgió este incendio ahora. «Podría irme con mi madre a Candelaria o con mi hermana a Santa Cruz pero no quiero dejar los perros solos», añade Pili.

Luci Arbelo también está alojada en el terrero de lucha de Santa Úrsula. Ella es de Pino Alto. «Es muy duro no solo salir con lo puesto sino dejar las cosas allí». Trabajadora de un guachinche de la zona, donde alterna entre la cocina y el trato al público, agradece la comprensión de su jefe. «Hasta que no esté dentro de mi casa no estoy en condiciones para volver a trabajar», explica esta madre de tres hijos, mientras Sabrina Lorenzo de León, concejala de Empleo, Desarrollo Local, Medio Ambiente y Aguas, se encarga de preguntar uno a uno para que todo esté a punto y los vecinos se encuentren lo más cómodos posible en medio de la adversidad.

En Santa Úrsula, durante la noche se reactivaron dos zonas del incendio que fueron sofocadas: en El Farrobillo, donde actuaron bomberos y Brifor y donde hoy continuarán interviniendo con medios aéreos para refrescar la zona, y en Camino Candelaria, donde también se desplegó Protección Civil y donde los bomberos consiguieron apagar las llamas con éxito. Este municipio se mantiene 1.020 hectáreas afectadas, siendo Santa Úrsula de los lugares más afectados por el incendio cuenta el alcalde, Juan Acosta, en un rincón del terrero, mientras los niños juguetean en la arena a la par que otros intentan descansar la cabeza y el cuerpo tumbados en el graderío.

Ravelo, capital de El Sauzal

Mariano Pérez, alcalde de El Sauzal, ha instalado su oficina en el pabellón Paulino Rivero. El ayuntamiento de El Sauzal se ha trasladado a este polideportivo donde se coordinan todos los recursos de emergencia y seguridad.

Sobre las diez de la mañana, a la puerta del pabellón, Mariano Pérez saluda a su interlocutor con un «hoy sí podemos decir buenos días, porque antes parecía que era una broma de mal gusto». Mariano está acompañado por Fabiola Reyes, la primera teniente de alcalde, y sus móviles se le hacen chicos, y por momentos le llevan al desespero por la falta de cobertura. «Aquí –cuentan en referencia al pabellón Paulino Rivero– coordinamos los recursos, pero la atención la prestamos en la Pirámide que se localiza junto al mercado municipal, en el casco». Cuando se le pregunta por la evolución del fuego, el alcalde pregunta: «¿Qué día es hoy?», lo que evidencia que ha perdido el cómputo al enlazar mañana con la tarde y la noche. «Habilitamos camas en la Pirámide –unas cincuenta– y luego se ampliaron treinta en el teatro El Sauzal», a eso hay que sumar los cincuenta o sesenta que han preferido dormir en los alrededores dentro de sus coches. Las autoridades municipales calculan que unos cuatrocientos vecinos han sido desalojados por el fuego.

«Los vecinos solo pueden acceder a sus viviendas en compañía de personal municipal»

En El Sauzal se pertrechan para los días que están por venir. En la tarde de este lunes ya se pusieron en contacto con Carolina Rodríguez, de Combra Producciones, para contar con un payaso que entretuviera y distrajera a los niños y hoy tienen previsto movilizar dos guaguas –un centenar de vecinos– hasta el Loro Parque, y mañana se intenta contar con Wicho. «Hemos buscado atención personalizada según la situación, como dos personas encamadas que han sido trasladadas a la Casa de Acogida Madre del Redentor».

Fabiola Rodríguez, la primera teniente de alcalde agradece la predisposición de una familia que incluso se ofreció a prestar ayuda a una persona con discapacidad, siempre en coordinación con los servicios sociales a través del grupo de whatsapp que tiene la consejera de Atención Social a nivel regional y también insular, con los responsables municipales.

«Aunque parezca de sentido común hemos tenido que pedir que no vayan a vendimiar ahora»

El alcalde, Mariano Pérez, resalta la tensión que se vivieron la noche del sábado, a las 22:00 horas, cuando se desalojaron 230 vacas y casi medio millar de cabras que se repartieron en cuatro instalaciones: La Granja Rodeo, Casa Víctor, José Manuel Trujillo y la Casa del Agricultor.

Con Esperanza, voluntaria de 62 años de Protección Civil de El Sauzal, nos adentramos con la autorización del alcalde a Lomo Piedra, donde se localiza el campo de tiro, la perrera, o la casa roja que las llamas amenazaron el domingo y que se salvó de forma milagrosa. Alvin, el más pequeño de los tres hermanos, asegura que le dio por retirar dos depósitos plásticos y eso fue fundamental para evitar la tragedia.

Mariano Pérez: «Hoy sí podemos decir ‘buenos días’, porque antes parecía una broma de mal gusto»

Su hermana, Janet, de 34 años, trabaja en la cafetería del pabellón Paulino Rivero, en Ravelo. y, aunque está desalojada, sigue acudiendo a despachar precisamente a bomberos como los que acudieron a apagar el fuego a su casa. Sus padres y su hermano Alvin ha soportado dos desalojos. EL primero, el que se decretó la madrugada del miércoles, cuando se les obligó a abandonar las cosas a los vecinos de San Cristóbal hasta el monte; «aquel fue preventivo, por el humor», luego el jueves, ya a las cuatro de madrugada, se les obligó a poner rumbo a la Pirámide, evacuando Ravelo al completo.

De la casa roja que se salvó de forma milagrosa en Lomo Piedra, a lo que era la perrera de Adepac, desbastada por el fuego, explica Cándido, el conductor que sustituye en este tramo a Esperanza. Oficial de primera en Construcción, lleva doce años como voluntario de Protección Civil en El Sauzal, una jeribilla que ha inculcado a su esposa y a su hijo, también miembros de este colectivo. No se dan tregua e casa.

Tacoronte

En un repaso por los municipios afectados por el fuego en el norte, cita en Tacoronte, donde la situación empeoró por la calidad del aire la mañana de este lunes. Según confirman fuentes municipales, una densa humareda detectada en la localidad hizo pensar que «se había reactivado uno de los focos en el entorno de la montaña de El Cerro». La actuación del operativo que desde el pasado miércoles lucha contra las llamas en la Isla permitió «controlar la situación» y la evolución del incendio en la zona «sigue siendo favorable».

La población evacuada seguía sin poder regresar a sus hogares y la zona desalojada era vigilada por la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Policía Canaria. Sigue abierto el albergue en el pabellón de deportes de la calle Pérez Reyes, con 80 personas, y el colegio María Rosa Alonso, con una veintena de evacuados.

La Matanza

El alcalde de La Matanza de Acentejo, Ignacio Rodríguez, manifestó en la tarde de ayer que la situación que afecta a su municipio está «relativamente controlada», saldo «continuos pequeños, y no tan pequeños, focos de reactivación, en especial en el barranco de La Vica».

Aseguró que el número de desalojados en La Matanza asciende a 600 vecinos, si bien más de medio centenar han solicitado cobertura municipal. De las personas afectadas, se han trasladado a la residencia deportiva, al polideportivo, al centro sociosanitario y también se ha buscado recursos para mayores que precisan una atención especializada.

«El fuego ha hecho mucho daño en especial en zonas escarpadas de los barrancos, y no hay que lamentar que haya afectado a la totalidad de ninguna vivienda». «Mantenemos una vigilancia permanente para alertar de posibles focos que se sucedan».

La Victoria

El incendio permanecía frenado en la parte alta en cuanto a las llamas, si bien a lo lardo del día se padecieron una gran cantidad de humo que se entiende por todo el municipio, incluso en la parte central y parte baja de la localidad.

El alcalde de La Victoria, Juan Antonio García, insiste en la necesidad del uso de mascarillas dada la mala calidad del aire, facilitándolas a las personas evacuadas en el pabellón municipal así como en el centro de día y residencia de mayores. En el municipio hay de 2.200 personas evacuadas, de las cuales 500 se encuentran albergadas en el recinto municipal. El resto se ha realojado en segundas viviendas o con personas cercanas.

La Orotava

A las 10:30 de la mañana es este lunes el concejal de Seguridad de La Orotava, Narciso Pérez informó que la noche fue más positiva que las anteriores, aunque hubo reproducciones dentro del perímetro del incendio, en particular en los barrios de Benijo y de Pinolere entre las tres y las cuatro de la madrugada, que fueron sofocadas.

Durante toda la noche un amplio dispositivo siguió pendiente de la evolución del incendio y todos los barrios evacuados desde el sábado siguen en la misma situación, con los efectivos de seguridad y emergencia custodiando las zonas evacuadas.

La Orotava tiene 2.600 personas evacuadas que están reubicadas en casa de familiares y amigos. Algunas de estas personas están acogidas en alguno de los tres pabellones municipales habilitados: el Quiquirá, el Celestino Mesa y el Colegio Salesianos.

Ninguna vivienda ha resultado afectada por el fuego, a pesar de que en la noche del sábado las llamas se acercaron muchísimo a alguna de las casas de Benijo. Con un esfuerzo titánico de los efectivos se pudo contener. Lo que si devoraron las llamas fue algún cuarto de apero o algún cobertizo.

Va a ser un proceso normal que se sigan registrando algunas reproducciones y que se vean columnas de humo. Hay mucho personal técnico haciendo seguimiento para trasladar la información al minuto para dar cuenta y atender cualquier incidencia que se sucederán a lo largo de los próximos días.

Los Realejos

Las tareas de contención del fuego en Los Realejos se centró tanto el domingo como este lunes en el área superior de los Tres Pinos, de la Cruz del Castaño y los altos de Chanajiga, informa el alcalde del municipio, Adolfo González.

La desfavorable calidad del aire fue el peor condicionante de las últimas horas, explica el regidor municipal que precisa que 3.165 vecinos continúan fuera de sus hogares. A las cinco de la tarde se trabajaba en labores de observación y extinción de puntos calientes en las 859 hectáreas afectadas perimetradas en 12,7 kilómetros de Los Realejos. 1.076 animales fueron trasladados a diferentes recintos ganaderos, cuadras y granjas, con 900 trámites de entregas de 9.250 kilos para su alimento desde el punto de coordinación en la Casa del Emprendedor.

En coordinación con el Servicio Canario Salud se ha reorganizado la atención de la población del Distrito 6 del Consultorio de Palo Blanco en el Centro de Salud Base en Realejo Alto, y la tramitación de recetas y medicación de la población desalojada que lo precise en el Pabellón Basilio Labrador, mientras se mantiene la prohibe el acceso las zonas evacuadas.