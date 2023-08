Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica

«En el momento en que se supere el incendio, cuando esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, va a aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica». Ese fue el anuncio que dejó ayer la visita del presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Tenerife ante el incendio de grandes dimensiones que viene afectando a las cumbre de la Isla desde el 15 de agosto.

Sánchez se desplazó al Puesto de Mando Avanzado de Arafo, ubicado en un solar al final de la calle Magallón de este municipio sureño. Amplio despliegue de medios comunicación y presencia también masiva de representantes públicos. Se sumaron a la comparecencia desde el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a alcaldes de varios municipios, pasando por dirigentes del Cabildo tinerfeño. En ella, Pedro Sánchez acompañó el anuncio principal de un compromiso vinculado: «También el Gobierno de España se va a involucrar, como estamos haciendo ahora desde el punto de vista de la protección civil, en las labores de reconstrucción, recuperación y de estabilización del día a día de los ciudadanos afectados».

Había arrancado el político socialista agradeciendo las palabras de Fernando Clavijo y de la presidenta insular, Rosa Dávila, ambos nacionalistas, que le habían precedido en las intervenciones. «Es muy importante tratar de soslayar cualquier tipo de bulo», defendió, antes de poner de relieve el comportamiento ciudadano. Y continuó: «En un momento como el actual, donde de manera sobrecogedora estamos viendo la potencia catastrófica que tiene un incendio en la isla de Tenerife, es muy importante ese compromiso cívico del conjunto de la ciudadanía y es lo que se está viendo desde el inicio de este incendio».

Asimismo, el máximo responsable del Ejecutivo estatal mostró su «reconocimiento» a la ciudadanía y la «solidaridad» del Gobierno de España «con aquellas personas directamente afectadas, aquellas personas que han tenido que dejar sus casas, sus hogares, sin saber exactamente si el día después, o días más tarde, van a poder regresar a ellas y encontrarlas tal y como las dejaron». Sánchez prosiguió: «Es muy importante ese reconocimiento y, sobre todo, hacerlo extensivo a los servidores públicos».

«El presidente Clavijo ha dicho algo muy importante: estamos viendo en otras zonas del mundo incendios devastadores, que no solamente han esquilmado buena parte del patrimonio natural de esas islas, sino que también ha habido personas que han fallecido. Afortunadamente, en las Islas Canarias, en Tenerife, esto no ha sucedido», expresó. «Esperemos que no suceda durante los próximos días», completó. «Hago esta reflexión porque es muy importante reconocer la naturaleza pública del sistema de Protección Civil que tiene España», dijo.

Pedro Sánchez también consideró que las horas siguientes serían «muy importante», a lo que agregó que esperaba que ayudase la meterología «para poder, definitivamente, en las próximas horas, los próximos días, dar por estabilizado el incendio». Se detuvo en «la coordinación, la cooperación y la colaboración desplegada entre todas las administraciones». Y manifestó: «Es importante recordar que también fue en las Islas Canarias, en La Palma, donde se celebró una importante conferencia de presidentes autonómicos, donde elevamos, modernizamos y actualizamos esa cooperación y colaboración de la protección civil, que nos está permitiendo ser mucho más eficaces ante las emergencias como la que estamos viviendo».

«La presencia del Gobierno de España ha sido total, rotunda, absoluta»

Sostuvo que hay un compromiso global con la Isla, y no solamente del Estado, sino del «conjunto de la ciudadanía española». «Creo que en momentos como este es muy importante trasladar esa solidaridad y empatía, y que toda España está con las Islas Canarias y con Tenerife», resaltó, y apostilló: «Lo está ahora, durante este incendio, y lo va a estar después en las labores de recuperación y reconstrucción de todo aquello que ha devastado».

Comparecencia sin preguntas

Terminó su intervención Pedro Sánchez, se dio la vuelta y se fue. Había sido una de esas comparecencias sin preguntas. Antes habían intervenido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y su homólogo regional, Fernando Clavijo. «Tenemos que lamentar que ya se han perdido más de 13.300 hectáreas en un incendio que tiene un perímetro de más de 90 kilómetros», cifró la primera, que destacó las dificultades para su extinción por «sus características», lo escarpado del terreno, su comportamiento «de una manera errática» y con «columnas muy altas que lanzaban paveseo y provocaban focos secundarios».

Hilvanó Dávila lo anterior con un mensaje tratando de demostrar que la institución insular actuó con premura. «Eso lo vimos en el Cabildo desde un primer momento y, apenas en cinco horas, pasamos a nivel dos para poder contar con todos los medios del Gobierno de Canarias y del Estado», defendió. «Por eso quiero aprovechar la presencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para agradecer la máxima coordinación y todos los medios que se han destinado a la extinción», expresó.

Fernando Clavijo agradece la atención recibida por el Gobierno del Estado durante el incendio

El agradecimiento lo amplió a la población, «que se ha comportado de una manera ejemplar en Tenerife». «Tenemos más de 13.000 evacuados. Y la colaboración entre las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y todos los cuerpos que han colaborado y trabajado, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales... están permitiendo que en este momento podamos ver un hilo de esperanza y transmitírselo a la población», apuntó. «En estos momentos no conocemos que haya que lamentar la pérdida de ninguna vivienda», aseveró pasado el mediodía.

«Yo, presidente, te quiero agradecer, en nombre del Gobierno de Canarias, la atención, el acompañamiento, la coordinación y la implicación del Gobierno de España en las labores de extinción de este incendio», le transmitió Fernando Clavijo a Sánchez. «Desde su declaración, en las primeras horas pude contactar con Héctor Gómez, con el delegado del Gobierno… y la realidad es que a partir de ahí el mecanismo y la coordinación y los protocolos comenzaron a funcionar», continuó. «Funcionó con los ministros Margarita Robles, Teresa Ribera, Marlaska… Creo que en momentos de esta dificultad es en los que las instituciones y, principalmente la ciudadanía, dan lo mejor de sí mismos. El comportamiento del pueblo de Tenerife y de Canarias, porque hay que recordar que hay medios de cabildos, ayuntamientos y de todas las islas, ha sido ejemplar», resaltó el nacionalista.

Los presidentes regional e insular y varios alcaldes reciben a Sánchez en su visita

Clavijo también se refirió a la «respuesta contundente y eficaz ante la catástrofe a la que nos estamos enfrentando». Y añadió: «Solo hay que mirar a otros lugares del mundo para ver lo que ocurre y poder comparar y comprender la dificultad a la que se ha enfrentado todo nuestro personal de las distintas administraciones para defender a la Isla de un incendio de esta magnitud».

«Presidente, gracias por la visita, por el compromiso del Gobierno con esta situación y con Canarias», verbalizó Clavijo en su intervención. «Tenemos que seguir trabajando, pero vaya por delante nuestra admiración y agradecimiento a todos aquellos que lo está haciendo en primera línea de fuego», agregó.