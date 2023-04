El Templo Masónico es declarado Monumento a la Memoria Histórica

El Templo Masónico de la calle San Lucas, en Santa Cruz de Tenerife, es declarado Monumento a la Memoria Histórica de Canarias. Así lo determina el Plan Estratégico sobre este tema aprobado por el Ejecutivo Regional el pasado 23 de marzo. El inmueble será promocionado institucionalmente como «memorial de la totalidad de las víctimas perseguidas por el franquismo, masones y no masones, para constituir un reconocimiento público y permanente tanto hacia esas personas como a su recuerdo a nivel autonómico».

Las asociaciones de Memoria Histórica de Tenerife y de Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias muestran su satisfacción, de forma conjunta, en un comunicado que firman sus respectivos presidentes, Mercedes Pérez Schwartz y Emilio Fresco. En esa nota agradecen y felicitan a los equipos del Gobierno de Canarias por ese reconocimiento y muy especialmente a los consejeros de Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Educación y Cultura, Manuela de Armas, así como la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

En su exposición, ambos colectivos resaltan que «para las dos asociaciones es muy importante la ubicación en un mismo lugar, y tan emblemático, de las víctimas perseguidas por el franquismo, fueran masones o no, para su reconocimiento y divulgación». Añade que «al mismo tiempo, esta declaración aporta y enriquece los usos y actividades futuras a desarrollar en este monumento».

La base del acuerdo es el convenio firmado el 7 de junio del año pasado entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con la Universidad de La Laguna (ULL) para «le desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica».

Ficha financiera. «Constituir un reconocimiento público para la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo». Es el objetivo del proyecto de reconocimiento del Templo Masónico incluido en el Plan de Acción para visibilizar la Memoria Histórica, a través de la construcción de «Espacios de Memoria» como el propio Templo. La planificación estima que el inicio de las acciones en este sentido comenzarán en el último trimestre de este año. Para esta iniciativa, y para acabar con los vestigios franquistas en Canarias, hay una ficha financiera que contempla una partida global de 349.509 euros. Distribuidos en cuatro anualidades. En 2022, 74.903 euros; en 2023 y 2024, la misma cantidad de 102.303 y en 2025, 60.000 euros. El trabajo va en la línea de «la declaración de monumentos de la Memoria Histórica de todos los lugares vinculados a hechos relevantes ocurridos durante la rebelión militar, la Guerra Civil y la Dictadura».

Obras en el Templo. A finales de septiembre de 2022 se anunciaba –por enésima vez– el comienzo de las obras de rehabilitación del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. El coste de los trabajos, que se calculan culminar en al menos 24 meses, está estimado en unos tres millones de euros financiados por el Ayuntamiento capitalino, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo de España.

La Ley. Esta ejecución material toma como base lo que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. En su título II se refiere a «las medidas para el conocimiento y divulgación de la Memoria Histórica como una forma de compilar y recoger para el futuro el patrimonio documental relativo a esta etapa histórica».

El peso de la historia. La construcción de este espacio emblemático en la ciudad de Santa Cruz se inició en 1900 bajo la dirección del arquitecto Manuel de Cámara. Acabó con la realización de la fachada, en 1923. Levantado por la Logia Añaza, el foro masónico canario más importante del siglo XX, tanto por su larga trayectoria como por contribuir a organizar y consolidar la Masonería en Canarias. También por divulgar la cultura y las ideas de progreso en la sociedad tinerfeña de la época. Durante la Dictadura franquista tuvo la condición de espacio bajo la jurisdicción de Ejército y cumplió la función de Farmacia Militar. En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz compró la propiedad al Gobierno de España.

Lugar para la Memoria. Entiende la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Masónica, y así lo corrobora el Gobierno de Canarias, que el Templo de San Lucas debería ser el monumento a la memoria histórica de toda Canarias, no solo de la masonería «porque es el único que queda y sería una referencia regional». La Ley de Memoria Histórica canaria contempla esta figura concreta como un símbolo y «sería el ideal». Reuniría todos los recuerdos de esa memoria, incluidos los documentos conservados en el Archivo de Salamanca, que aún no han vuelto a las Islas, pese a las promesas. El Templo podría ser el centro virtual de la Memoria que también contempla la norma. «Un punto de encuentro general y de la masónica, en particular», resume Emilio Fresco, su presidente. Apunta que arreglo y mantenimiento corresponderían a las administraciones, siempre desde el concepto de lo público, «para todo el mundo y los especialistas». La represión a los masones y a la masonería durante el régimen de Franco fue «brutal», señala Fresco. Todo lo que sonaba a eso «se convirtió en anatema y el simple hecho de serlo ya era castigado». La Memoria Histórica es «necesaria, sobre todo para no repetirla».