El Cabildo remite a la Fiscalía supuestas irregularidades en Casinos de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha remitido a la Fiscalía un informe relativo a las irregularidades detectadas en la concesión de las llamadas “bajas incentivadas” realizadas en las sociedades de Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz desde el año 2012 hasta 2019, cuando Coalición Canaria estaba en el gobierno insular, sin que se tenga constancia de que existiera ningún acuerdo ni autorización expresa de los órganos u organismos competentes. En concreto, la documentación y los anexos elevados a la fiscalía se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, “podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal” que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de indemnizaciones. Además, se da el caso de que algunos trabajadores llegaron a cobrar “una indemnización superior a su salario anual, excediendo, por tanto, la indemnización por despido objetivo” a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera ni siquiera una resolución judicial que obligara a ello. Desde el momento en que el Cabildo de Tenerife tuvo constancia de este proceder, ha informado a los órganos de gestión de las sociedades de Casinos de todos los pasos que se han dado para aclarar los hechos.Tal y como se detalla en el informe, en las cartas enviadas a cada uno de los trabajadores afectados, las bajas estaban calificadas como “despidos disciplinarios”, lo que llevó a los trabajadores a recurrir la decisión de las sociedades, acudiendo al Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SEMAC), donde las sociedades reconocieron la improcedencia del despido y ofrecieron una indemnización a los trabajadores que en determinados casos, excedía a la correspondiente a un despido objetivo.

En este sentido, el informe destaca el hecho de que este modus operandi lo repiten varias decenas de trabajadores que fueron despedidos entre 2012-2019, muchos de ellos con edades cercanas a la jubilación que, en ningún caso recurrieron a los juzgados para obtener su indemnización. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, recuerda que ya en las últimas auditorías realizadas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención detectó diversas irregularidades en los entes dependientes, que afectaban a la contratación de personal, a los contratos con terceros y a la gestión económica y financiera. Para contrarrestar esta situación, desde el Cabildo de Tenerife se ha promovido durante este mandato la elaboración de instrucciones y procedimientos internos específicos para garantizar que en los diferentes entes públicos se cumple con normas básicas como son la Ley de Contratos Públicos (CSP), el estatuto Básico del Empleado Público y la ley General de subvenciones.

Una cortina de humo

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife considera "una cortina de humo" las presuntas irregularidades laborales que denunciado el PSOE en los Casinos de Tenerife en el periodo 2012-2019. Es el sentido del comunicado de la formación nacionalista para responder a la noticia. Coalición Canaria recuerda en esa nota de prensa que los Consejos de Administración de los Casinos Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz "estaban integrados por miembros de todos los grupos políticos -CC, PSOE, PP y Sí Podemos Canarias- y que no autorizaron ninguna operación. “El propio informe que han trasladado a la Fiscalía descarta la responsabilidad de los Consejos de Administración de los tres casinos, con lo cual estamos ante otro fuego de artificio de Pedro Martín para desviar la atención”, asegura CC. Los nacionalistas señalan que "las contrataciones y despidos laborales se hacían por parte de la gerencia" y entienden que "siempre se ha hecho conforme a la legalidad vigente". Además, explican que "el informe de las bajas incentivadas al que alude el PSOE analiza el periodo 2019 y 2020 con Pedro Martín al frente de los Casinos. Es decir, estas prácticas que califican como supuestas irregularidades también se han producido en su mandato”. CC-PNC explica que “el informe de las bajas incentivadas señala que las indemnizaciones se pagaron por debajo del coste del despido objetivo, en cuyo caso, supondría un ahorro para los Casinos”. Para los nacionalistas “estamos ante otra cortina de humo del PSOE para distraer la atención. Sin ir más lejos, esta semana se archivó el caso Grúas porque no había nada. Pedro Martín está desesperado porque no quiere que se hable de las pérdidas millonarias que ha sufrido el Cabildo por su nefasta gestión”. Coalición Canaria recuerda que el PSOE pagó 2,3 millones por el despido de los 72 trabajadores de Ansina y el Cidemat "cuando según la ley podría haber costado aproximadamente 1.030.000 euros. El PSOE pagó más del doble de lo establecido por despedir a esos profesionales. ¿Llevarán este caso también a la Fiscalía? ¿Se van a denunciar a sí mismos por haber gastado más del doble en echar a 72 personas en plena pandemia y dejar a los mayores de Tenerife sin actividades?".